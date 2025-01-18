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صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في 2025

1/18/2025 4:36:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.7 بالمئة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق اليوم الجمعة.


وارتفع معدل النمو العالمي المتوقع للعام الجاري بـ 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر تشرين الأول 2024، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وقال الصندوق إن ذلك يرجع أساساً إلى التعديل الصعودي في توقعات النمو في الولايات المتحدة الذي يعوّض خفض المراجعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2 بالمئة في عام 2025، وإلى 3.5 بالمئة في عام 2026، ليعود إلى الهدف المرجو في الاقتصادات المتقدمة قبل الاقتصادات الناشئة والنامية، بحسب الصندوق. --(بترا)

MENAFN18012025000072011014ID1109103444

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