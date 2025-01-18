صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.7 بالمئة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق اليوم الجمعة.
وارتفع معدل النمو العالمي المتوقع للعام الجاري بـ 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر تشرين الأول 2024، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وقال الصندوق إن ذلك يرجع أساساً إلى التعديل الصعودي في توقعات النمو في الولايات المتحدة الذي يعوّض خفض المراجعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2 بالمئة في عام 2025، وإلى 3.5 بالمئة في عام 2026، ليعود إلى الهدف المرجو في الاقتصادات المتقدمة قبل الاقتصادات الناشئة والنامية، بحسب الصندوق. --(بترا)
MENAFN18012025000072011014ID1109103444
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.