استقرار أسعار الذهب محليا

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 54.80 دينار في محلات الصاغة، مقابل 52.80 دينار لجهة الشراء.



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، استقر سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 62.80 و48.80 دينار على التوالي.