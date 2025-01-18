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تألق عراقي ومصري في اليوم الثاني من البطولة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

1/18/2025 4:36:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

العقبة - الغد- توج المنتخب العراقي بلقب مسابقة فرق سيف (4+6)، والتي جرت منافساتها أمس، على الشاطئ الجنوبي بمدينة العقبة، ضمن بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد، التي تنظمها مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، بمشاركة 35 فارسا يمثلون منتخبات ألمانيا، جنوب أفريقيا، العراق، مصر، الكويت، باكستان، إضافة للمنتخب الوطني.
ونال الفارس المصري راني هاملت لقب بطولة الفردي، كما حصد لقب أفضل فارس في اليوم الثاني من البطولة.
وشهدت منافسات المسابقة تنافسا شديدا ومثيرا، وتقلبات في النتائج والترتيب بين فرسان المنتخبات المشاركة.
وحرصت الأميرة عالية على متابعة المنافسات وتشجيع الفرسان المشاركين، كما حضر المنافسات سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء د. عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز، الذين تناوبوا على تتويج الفائزين بالألقاب.
ونجح المنتخب العراقي في حصد 132 نقطة، متقدما على المنتخب المصري الذي حل ثانيا برصيد 124 نقطة، وجاء منتخبنا الوطني ثالثاً برصيد 119.5 نقطة، فيما حل منتخب الباكستان رابعا يرصيد 111 نقطة، وجنوب أفريقيا خامسا (94)، والكويت سادسا (86)، والمنتخب الألماني في المركز السابع والأخير (78).
وحصد الفارس المصري راني هاملت برصيد 37 نقطة، وجاء الكويتي عبدالله جاسم ثانيا برصيد 36 نقطة بعد جولة تمايز مع الفارس الباكستاني أفتاب.
وتختتم منافسات البطولة اليوم، بإقامة مسابقات حلق ووتد (4+6)، ليمون ووتد بالسيف (4+6). التتابع (4+6).
وعقدت على هامش البطولة دورات تدريبية دولية متخصصة في رياضة التقاط الأوتاد للمدربين الدوليين، ودورة التحكيم الدولية، بالإضافة إلى دورة التحكيم الإلكتروني، بإشراف من الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.
ويشار إلى أن التقاط الأوتاد هي إحدى رياضات الفروسية القديمة، وهي أحد تخصصات الفروسية ومعترف بها رسميا من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وتطورت هذه الرياضة وأصبحت تتنافس فيها الدول على مستوى العالم.
ويضم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد (ITPF)، ومقره في سلطنة عُمان، 47 دولة، وكان الأردن من أوائل الدول التي انضمت للاتحاد.

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