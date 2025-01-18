تألق عراقي ومصري في اليوم الثاني من البطولة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
العقبة - الغد- توج المنتخب العراقي بلقب مسابقة فرق سيف (4+6)، والتي جرت منافساتها أمس، على الشاطئ الجنوبي بمدينة العقبة، ضمن بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد، التي تنظمها مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، بمشاركة 35 فارسا يمثلون منتخبات ألمانيا، جنوب أفريقيا، العراق، مصر، الكويت، باكستان، إضافة للمنتخب الوطني.
ونال الفارس المصري راني هاملت لقب بطولة الفردي، كما حصد لقب أفضل فارس في اليوم الثاني من البطولة.
وشهدت منافسات المسابقة تنافسا شديدا ومثيرا، وتقلبات في النتائج والترتيب بين فرسان المنتخبات المشاركة.
وحرصت الأميرة عالية على متابعة المنافسات وتشجيع الفرسان المشاركين، كما حضر المنافسات سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء د. عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز، الذين تناوبوا على تتويج الفائزين بالألقاب.
ونجح المنتخب العراقي في حصد 132 نقطة، متقدما على المنتخب المصري الذي حل ثانيا برصيد 124 نقطة، وجاء منتخبنا الوطني ثالثاً برصيد 119.5 نقطة، فيما حل منتخب الباكستان رابعا يرصيد 111 نقطة، وجنوب أفريقيا خامسا (94)، والكويت سادسا (86)، والمنتخب الألماني في المركز السابع والأخير (78).
وحصد الفارس المصري راني هاملت برصيد 37 نقطة، وجاء الكويتي عبدالله جاسم ثانيا برصيد 36 نقطة بعد جولة تمايز مع الفارس الباكستاني أفتاب.
وتختتم منافسات البطولة اليوم، بإقامة مسابقات حلق ووتد (4+6)، ليمون ووتد بالسيف (4+6). التتابع (4+6).
وعقدت على هامش البطولة دورات تدريبية دولية متخصصة في رياضة التقاط الأوتاد للمدربين الدوليين، ودورة التحكيم الدولية، بالإضافة إلى دورة التحكيم الإلكتروني، بإشراف من الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.
ويشار إلى أن التقاط الأوتاد هي إحدى رياضات الفروسية القديمة، وهي أحد تخصصات الفروسية ومعترف بها رسميا من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وتطورت هذه الرياضة وأصبحت تتنافس فيها الدول على مستوى العالم.
ويضم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد (ITPF)، ومقره في سلطنة عُمان، 47 دولة، وكان الأردن من أوائل الدول التي انضمت للاتحاد.
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