سبب محتمل لفشل التخصيب في عمليات التلقيح الصناعي

توصلت دراسة أجراها فريق من الباحثين في كلية رولينز للصحة العامة بجامعة إيموري، إلى سبب محتمل يمكن أن يؤثر سلبا على نمو الجنين في حالات التلقيح الاصطناعي.



قدمت الدراسة نهجا جديدا لفهم العلاقة بين تلوث الهواء والإخصاب وجودة الجنين. وركزت على تأثير تعرض كل من الأم والأب لتلوث الهواء على عملية تكوين البويضات والحيوانات المنوية، ما يؤثر على نتائج الإخصاب وتكوين الجنين.



واستخدم فريق البحث بيانات من 500 متبرعة بالبويضات و915 رجلا كانوا شركاء لهن في عملية التلقيح الصناعي بين عامي 2008 و2019 في مركز خصوبة خارج أتلانتا.

وكشفت النتائج أن التعرض للكربون العضوي، وهو عنصر رئيسي في الجسيمات الدقيقة الضارة (PM2.5)، الذي ينجم عن عوادم السيارات وعمليات الاحتراق وحرائق الغابات، له تأثيرات سلبية مستمرة على بقاء البويضة والتخصيب وجودة الجنين.



وقالت أودري غاسكينز، المعدة الرئيسية للدراسة وأستاذة علم الأوبئة في كلية رولينز: "ما يميز هذا النموذج هو أنه يسمح لنا بتقييم تأثيرات التعرض لتلوث الهواء على الحيوانات المنوية والبويضات بشكل منفصل. وقد وجدنا أن تعرض كل من الأم والأب لتلوث الهواء أثناء تكوين البويضات والحيوانات المنوية له تأثيرات ضارة بشكل مستقل على نتائج الجنين المبكرة".



ومن جانبها، أشارت سارة لابوانت، الحاصلة على درجة الدكتوراه وزميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية رولينز، إلى أن "تلوث الهواء يشكل مصدر قلق لأولئك الذين يسعون للإنجاب، ويجب أن يكون التخفيف من التعرض لهذا التلوث أولوية، خصوصا لهذه الفئة". ميديكال إكسبريس