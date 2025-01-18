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أدوية علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم التي تضر بالقلب

1/18/2025 4:36:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه من شأن الأدوية المستخدمة في خفض مستوى ضغط الدم مساعدة القلب، ولكن هذا لا يحصل دائما.
نصائح لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم


ووفقا له، يمكن للأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض مستوى ضغط الدم بسرعة أن تقتل الشخص لأنها تخفض مستوى ضغط الدم بسرعة ليس في الشرايين فقط، بل وأيضا في الكلى والرئتين والدماغ والقلب، ما يؤدي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والقصور الكلوي الحاد. لذلك، لا ينصح بخفض مستوى ضغط الدم بسرعة.


وينصح مياسنيكوف باستخدام هذه الأدوية في حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم الحاد فقط بحضور طبيب الإسعاف لأنه إذا حدث أي شيء، فسوف يتخذ بسرعة ما ينبغي من الإجراءات إذا تطلب الأمر لكي لا يعاني المريض من أي مضاعفات. فيستي. رو

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