وضع الموسم المطري في الأردن غير معهود وحرج مع انقضاء نصف المربعانية

قال مركز طقس العرب ،الجمعة، في تقرير يُسلط الضوء على مُراقبة الأداء المطري في الأردن، ان وضع الموسم المطري غير معهود وحرج و 20% فقط ما تحقق منه بالرغم من انقضاء النصف الأول من المربعانية.

و يتطرق هذا التقرير إلى عِدّة جوانب من بينها إحصائيات الأداء المطري، الأسباب العلمية وراء هذا الضعف غير المعهود في الأداء المطري، وبالإضافة إلى تقديم تصوّر مبدئي حول التوقعات في الفترة القادمة بحسب آخر المعلومات و البيانات المُحللة.

أولاً: تقييم واقع وأداء الموسم المطري 2025/2024 حتى الآن

وقام مركز "طقس العرب" بدراسة بيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية للموسم المطري الحالي و المُحدّثة حتى تاريخ 2025/1/17 حيث تُشير إلى أن الموسم المطري يُعاني من نقص كبير وغير معهود في كميات الأمطار المُفترض أن تكون قد هطلت حتى هذا الوقت من العام في معظم مناطق المملكة. وتُظهر ذات البيانات بأن معظم مناطق المملكة لم تقترب من المجموع المطري المُفترض، و أن عموم المناطق بُرمتها تُعاني من ضعف مطري كبير وغير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث أن مُتوسط أداء الموسم المطري لم يتجاوز 50% بالمُقارنة مع كميات الأمطار المُفترض أن تكون قد هطلت حتى هذا الوقت من العام، في حين أن النسبة المئوية لما تحقق من الموسم المطري كاملاً حتى اللحظة بلغت حول20% فقط بالرغم من انتصاف المربعانية.

و أشار المُختصون في مركز طقس العرب بأن المناطق التي تتركز بها السدود في الأردن تعاني من شح كبير في الأمطار، فمثلاً بلغ الأداء المطري في كل من إربد و عجلون و جرش حول 45% بينما في العاصمة 40% في حين انخفض الأداء المطري بشكل كبير في العقبة و معان و الطفيلة و الشوبك و عموم المناطق الجنوبية مُسجلاً قيماً مُتواضعة بلغت ما بين 2 و 30%.

واعتبر المختصون في مركز "طقس العرب" عبر هذا التقرير بأن هذه الأرقام والوقائع خطيرة للغاية ويجب أخذها بجدية تامة من كافة القطاعات في المملكة إذ تُمثل واقعاً مائياً مقلقاً للغاية فضلاً عن واقع زراعي وحيواني حرج.و أضاف التقرير بأن هذا الحدث المناخي هو حدث مناخي غير مُعتاد ولم يسبق أن حصل بهذه الشدة منذ سنوات أو حتى عقود طويلة. كما رصد المختصون في مركز "طقس العرب" بأن المنطقة لم تتعرض إلى أنظمة أو منخفضات جوية شتوية مُتكاملة منذ بداية فصل الشتاء و أن الأنماط الجوية السائدة كأنها ما زالت في فصل الخريف.

ثانياً: الأسباب العلمية وراء ضعف الأداء المطري في المربعانية (للمُهتمين)

وأورد التقرير الصادر عن مركز "طقس العرب" الإقليمي في العاصمة الأردنية عمان بأن السبب الرئيسي العلمي لضعف الأداء المطري في بلاد الشام و الأردن حتى تاريخ صدور هذا التقرير (17 يناير/كانون ثاني 2025) هو غياب المُنخفضات الجوية الشتوية المُتكاملة و الناضجة عن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط. و يرجع ذلك إلى شكل المنظومة الجوية السائدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية و التي تمثلت بوجود إختلالاً واضحاً في نظام القطب الشمالي على شكل تنامي ضغوط جوية مُرتفعة في مناطق هامة من القطب، رغم أنه لم ينعكس كما في السنوات السابقة إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي (الستراتوسفير)، إلا أنه كان له عظيم الأثر على سلوك التيار النفاث المسؤول عن توزيع الأنماط الجوية، بحيث أصبح ضعيفاً و مُتموجاً بشكل كبير و أدى ذلك إلى ابتعاد الكتل الهوائية القطبية عن موطنها الأصلي نحو أجزاء واسعة من القارة الأوروبية و شرق الولايات المُتحدة الأمريكية و سادت درجات حرارة أبرد بكثير من مُعدلاتها في تلك المناطق. بل و رصد النقرير بأن سلوك ما يُسمى بالدوامة القطبية هذا الشتاء حقاً غريب و غير مألوف، فبالرغم من قوة الدوامة القطبية الستراتوسفيرية إلا أن ذلك لم ينعكس إلى الطبقات السُفلى وكان هُناك انفصال بين الطبقتين و هو ما أنعكس إلى أن الغلاف الجوي أصبح أكثر تطرفاً و اضطراباً على نحو غير مُعتاد.

وأضاف التقرير بأن هذا النمط الجوي (الذي يُمكن تسميته بتشوه الدوامة القطبية) و الذي تكرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية قد يكون بسبب عوامل كثيرة تكون سائدة في العالم في آنٍ واحد و تتفاعل مع بعضها البعض بافراز هذا النمط الجوي مثل سيادة ظاهرة اللانينا و مواقع و شدة موجات مادن و جوليان (MJO) و تفاعل ذلك مع سلوك و حركة الرياح النطاقية في طبقة الستراتوسفير (QBO). ومما لا شك فيه بأنه يُنتج أنماط جوية مُتطرفة من حدوث فيضانات في مناطق و جفاف في مناطق آخرى، كما أنه أصبح من المفهوم طريقة انعكاسه على الأحوال الجوية الشرق الأوسط، حيث أن هُبوط التيار النفاث القطبي بشكل كبير نحو أطراف المنطقة و تحفيزه للتيار النفاث شبه المداري أدى إلى عُبور المُنخفضات الجوية العلوية بشكل غير نمطي عبر بوابة مصر و شمال غرب السعودية بدلاً من مُحيط جزيرة قُبرص و كريت و هو الذي أنتج قِلة في الفعاليات الجوية الطبيعية المُعتادة و ذلك على حِساب هطول أمطار أعلى من المُعدل في أجزاء عِدّة من السعودية خاصة أنه تزامن مع مُرور المرحلة الرطبة من موجات مادن و جوليان. عالمياً، لا بد من الاشارة أن هذا النمط قد يرتبط بعض الشيء بحدوث حرائق كالفورنيا أيضاً و يُمكن تفسير ذلك بأن تركز المُنخفضات الجوية العميقة نحو شرق الولايات المُتحدة الأمريكية، قابل ذلك مُرتفعات جوية في طبقات الجو كافة غرب الولايات المُتحدة الأمريكية و هو ما أدى إلى حدوث الجفاف في تلك المناطق (بما فيها كاليفورنيا) بالإضافة إلى أن هذه المُرتفعات لها تأثير مُباشر في نشاط ما يُعرف برياح سانتا آنا على كالفورنيا و التي كانت من الأسباب الرئيسية للحرائق.

ثالثاً: توقعات بقية شهر يناير/كانون ثاني و نظرة إلى الأسابيع القادمة

و تُشير آخر الخرائط الجوية في مركز طقس العرب بأنه يُتوقع أن يبقى الطقس مُستقراً و درجات الحرارة أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير/كانون ثاني (حتى 2025/1/22)، و لاحقاً أي خلال الأسبوع الأخير و ما تبقى من الشهر الحالي يُتوقع أن يقترب الهواء البارد من المملكة و قد يؤدي ذلك إلى تشكل أنظمة ومنخفضات جوية بالقرب من منطقة بلاد الشام و المملكة لكنه من غير الواضح فيما إذا ستكون هذه الأنظمة جوية أكثر نُضجاً مما كانت عليه سابقاً في هذا الموسم.

في حين و بشكل إيجابي لا تزال التوقعات الجوية التي أُوردت بالنشرة الفصلية لشتاء 2024/2025 الصادرة عن مركز طقس العرب في وقت سابق من شهر كانون أول، بأن الأنظمة الجوية ستشهد خلال شهر شباط تحسُناً و ارتفاع فُرص وصول المُنخفضات الشتوية إلى المملكة بالمُقارنة عما هو عليه الحال حالياً، لاسيما و أن المؤشرات الحالية تدعم أن هُناك تعافي كبير و مُتسارع (و قد بدأ بالفعل إلا أن أثاره يحتاج إلى بعض الوقت) في نظام الدوامة القطبية و عودته إلى السلوك الشتوي المُعتاد و الذي قد ينعكس إيجاباً بمشيئة الله على المنطقة على شكل عودة نمط المُنخفضات الشتوية الاعتيادية.