أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 3، وفي مرتفعات الشراة 14 - 2, وفي مناطق البادية 18 - 5, وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 22 - 8, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 11, وفي البحر الميت 22 - 10، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.-(بترا)