أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 3، وفي مرتفعات الشراة 14 - 2, وفي مناطق البادية 18 - 5, وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 22 - 8, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 11, وفي البحر الميت 22 - 10، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.-(بترا)
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