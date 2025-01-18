المومني يرجع ارتفاع الرضا الشعبي عن الحكومة لكثافة عملها الميداني ولطبيعة قراراتها

أرجع الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ارتفاع مستويات الرضا الشعبي عن أداء الحكومة في استطلاعات الرأي الأخيرة إلى الزيارات الميدانية للحكومة واشتباكها مع الملفات وكثافة عملها وطبيعة القرارات التي اتخذتها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.



وقال الدكتور المومني لبرنامج "ستون دقيقة" الذي بث على شاشة التلفزيون الأردني مساء امس الجمعة، إن كثافة العمل وحجم الأنشطة بما في ذلك اللقاءات والاجتماعات والقرارات أسهمت في إرسال رسائل إيجابية للرأي العام.



وأشار إلى أن طبيعة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، والتي بلغت 153 قرارًا متنوعًا، تشمل مجالات اقتصادية وتنموية وإدارية وخدمية ومشاريع كبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد وفي مجالات الطاقة والنقل واخرى بمئات الملايين.



وتناولت القرارات، بحسب المومني، جوانب مهمة على الصعيد الإداري، ما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز الصفات الأساسية التي تميز عمل الحكومة، من خلال تكثيف العمل الميداني وانتهاج نوعية قرارات فعالة وفتح الملفات المختلفة للتعامل معها.



وأشار إلى أن توجه الحكومة الاستراتيجي هو مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية، الاقتصادي والسياسي والإداري مؤكدًا أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025.



وأوضح أن هذا التوجه الاستراتيجي هو حجر الأساس لعمل الحكومة، حيث تشمل الجهود المبذولة سلسلة من القرارات التي تم إصدارها لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، مبينًا أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو وزيادة معدلاته، ما يسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة.



وفيما يخص بتعامل الحكومة مع المستوى المحلي، أوضح المومني أن هناك أمرين رئيسيين يتم التركيز عليهما، وهما جلسات مجلس الوزراء التي تُعقد شهريا في كل محافظة، حيث تسلط الحكومة الضوء على رؤيتها التنموية لكل محافظة، موضحة المشاريع التي تندرج تحت كل وزارة وفقًا لمهامها واختصاصاتها مع تحديد الجدول الزمني والمالي لتنفيذها.



وأكد المومني أن جميع القرارات الحكومية يتم متابعتها وتنفيذها ضمن المدد الزمنية المحددة، وذلك كجزء من الالتزام الحكومي وثانيا جولات رئيس الوزراء الميدانية التي تتضمن تدخلات محددة للتعامل مع مشاكل وتحديات في قطاعات مختلفة.



وأشار إلى قدرة رئيس الحكومة على تعزيز المتابعة المؤسسية للزيارات الميدانية، حيث قام الدكتور حسان بزيارة 47 مرفقًا حتى الآن، وتم تنظيم متابعة هذه الزيارات من خلال فريق عمل يتابع تنفيذ هذه التدخلات وينشر تقريرا شهريا عنها، اما جلسات مجلس الوزراء في المحافظات فيعلن عن الرؤية التنموية التي قدمت على موقع رئاسة الوزراء الرسمي.



وبخصوص بيان الثقة الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد المومني أن بيان الثقة كان واقعيًا ومختلفًا، يبتعد عن الوعود غير الملموسة ويسلط الضوء على مؤشرات يمكن متابعتها، حيث عبر عن عزم الحكومة على تحقيق ما ورد ببيان الثقة.



وبشأن نظام الموارد البشرية، أكد المومني أن النظام أساسي لتطوير الإدارة العامة، من خلال تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأن الحكومة تواصل جهودها في تحديث الإدارة العامة لتجويد الخدمة المقدمة للاردنيين، مشيرًا إلى وجود وحدات متخصصة لمتابعة تطوير القطاع العام، بما في ذلك معهد الإدارة العامة وهيئة الخدمة العامة.



في سياق مرتبط بالتطورات في قطاع غزة، أكد الدكتور المومني أن الأردن قام، بكسر الحصار على قطاع غزة برًا وجوًا، من خلال إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية شاملة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، انطلاقًا من التزامه بالواجب الديني والأخلاقي والإنساني والعربي تجاه الأشقاء الفلسطينيين وايضا دفاعا عن مصالح الاردن وتثبيت الفلسطينيين على ارضهم.



وشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال: "إن كل أردني فخور بموقف الأردن الصلب إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث بذل كل الجهود وبمختلف المجالات، ومنها السياسية والطبية والدبلوماسية والإنسانية والإغاثية، لإسناد الأهل في قطاع غزة."



وبخصوص الموقف الأردني تجاه سوريا، قال وزير الاتصال الحكومي: "نريد سوريا الشقيقة آمنة مستقرة تستطيع السيطرة على أراضيها وبناء مؤسساتها." والأهم قادرة على ابقاء مشاكلها داخل حدودها.



وفيما يتعلق بالمشهد الإعلامي الأردني، أكد المومني أن الإعلام في الأردن يمتلك ثروة كبيرة من الكوادر المؤهلة التي تتمتع بمهارات فنية ومهنية متقدمة، موضحًا أن المشهد الإعلامي يعج بالأفكار الإبداعية، ما يعكس قدرة الإعلاميين الأردنيين على إنتاج محتوى إعلامي متميز.



واعتبر المومني أن المستقبل يتجه نحو محتوى إعلامي نوعي ومتميز، حيث تتزايد الحاجة إلى رسائل إعلامية تتسم بالجودة والاحترافية لتلبية تطلعات الجمهور، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في تطوير مهارات الإعلاميين وتعزيز قدراتهم لتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع، مضيفًا نعمل بجد لوضع تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني للنهوض به وتعزيز أدواته."-(بترا)