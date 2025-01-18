هيئة الأسرى الفلسطينية: 1737 معتقلا سيفرج عنهم بالمرحلة الأولى

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدورة فارس، أن 1737 معتقلا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما كشفت قناة "كان" إن إسرائيل قد تضطر للإفراج عن 5 شخصيات فلسطينية ثقيلة.



وأكد فارس في تصريحات نشرت مساء الجمعة، أن من بين هؤلاء الأسرى 296 من أصحاب الأحكام العالية، لافتا إلى أن عدد الأسرى الذين سيتم تحريرهم مرتبط بظروف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بما في ذلك تحديد عدد الأحياء والقتلى منهم. ولم تفصح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن هذه التفاصيل بسبب الدمار الهائل الذي يشهده القطاع.



وأشار فارس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم"، مما أدى إلى تأجيل إطلاق سراح بعض القادة في المرحلة الأولى.



في المقابل نشرت وزارة العدل الإسرائيلية أسماء 95 أسيرًا فلسطينيًا ممن سيفرج عنهم وم غد الأحد كجزء من المرحلة الأولى ضمن الدفعة الأولى من الصفقة.

وقالت الوزارة إن قائمة الأسماء التي نُشرت جزء فقط من قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم خلال المرحلة الأولى وتبلغ 735 أسيرا فلسطينيا.



قائمة خاطئة



وفي هذا السياق ومع ذلك، أشار المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، ثائر شريتح، إلى أن القائمة تحتوي على أخطاء، بما في ذلك أسماء أسيرات تم الإفراج عنهن مسبقا، وغياب بيانات عن 10 أسرى.



ودعا شريتح وسطاء الصفقة في قطر ومصر إلى "وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية"، مؤكدا على أهمية عدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة خروقات تخلق إرباكا في الشارع الفلسطيني.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجانب الإسرائيلي سيحصل عند الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القدس على أسماء الأسيرات الثلاثة المحتجزات في غزة، واللواتي سيطلق سراحهن في الدفعة الأولى غدا الأحد.



ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قائمة بأسماء أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، قالت إنه تم إبلاغ عائلاتهم بشكل رسمي أمس الجمعة أنه سيفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وضمت القائمة اسماء 33 أسيرة وأسيرا.



في غضون ذلك قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن هناك 5 شخصيات فلسطينية ثقيلة لن يفرج عنها في المرحلة الأولى من الاتفاق، ولكن حماس مصممة على الإفراج عنها في المرحلتين الثانية والثالثة ولن تجد إسرائيل خيارا غير الموافقة.



ويأتي الاتفاق بعد جهود مكثفة بذلتها قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. ويتألف الاتفاق من ثلاث مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما. وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين في غزة، سواء كانوا أحياء أو أموات، مقابل الإفراج عن 1737 أسير فلسطيني، وفقا لتصريحات فارس.



وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق عودة الهدوء المستدام وتبادل المزيد من الأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. وتركز المرحلة الثالثة على إعادة إعمار القطاع على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى، وفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.



ووفقا لمؤسسات حقوقية، يقبع أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 5150 اعتُقلوا منذ بدء الحرب على غزة. ومن بين هؤلاء الأسرى يوجد 85 امرأة و320 طفلا و3376 معتقلا إداريا. ويعاني عدد كبير من الأسرى من أمراض خطيرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 157 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.-(الجزيرة)