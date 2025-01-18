هيئة الأسرى الفلسطينية: 1737 معتقلا سيفرج عنهم بالمرحلة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدورة فارس، أن 1737 معتقلا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما كشفت قناة "كان" إن إسرائيل قد تضطر للإفراج عن 5 شخصيات فلسطينية ثقيلة.
وأكد فارس في تصريحات نشرت مساء الجمعة، أن من بين هؤلاء الأسرى 296 من أصحاب الأحكام العالية، لافتا إلى أن عدد الأسرى الذين سيتم تحريرهم مرتبط بظروف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بما في ذلك تحديد عدد الأحياء والقتلى منهم. ولم تفصح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن هذه التفاصيل بسبب الدمار الهائل الذي يشهده القطاع.
وأشار فارس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم"، مما أدى إلى تأجيل إطلاق سراح بعض القادة في المرحلة الأولى.
في المقابل نشرت وزارة العدل الإسرائيلية أسماء 95 أسيرًا فلسطينيًا ممن سيفرج عنهم وم غد الأحد كجزء من المرحلة الأولى ضمن الدفعة الأولى من الصفقة.
وقالت الوزارة إن قائمة الأسماء التي نُشرت جزء فقط من قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم خلال المرحلة الأولى وتبلغ 735 أسيرا فلسطينيا.
قائمة خاطئة
وفي هذا السياق ومع ذلك، أشار المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، ثائر شريتح، إلى أن القائمة تحتوي على أخطاء، بما في ذلك أسماء أسيرات تم الإفراج عنهن مسبقا، وغياب بيانات عن 10 أسرى.
ودعا شريتح وسطاء الصفقة في قطر ومصر إلى "وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية"، مؤكدا على أهمية عدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة خروقات تخلق إرباكا في الشارع الفلسطيني.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجانب الإسرائيلي سيحصل عند الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القدس على أسماء الأسيرات الثلاثة المحتجزات في غزة، واللواتي سيطلق سراحهن في الدفعة الأولى غدا الأحد.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قائمة بأسماء أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، قالت إنه تم إبلاغ عائلاتهم بشكل رسمي أمس الجمعة أنه سيفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وضمت القائمة اسماء 33 أسيرة وأسيرا.
في غضون ذلك قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن هناك 5 شخصيات فلسطينية ثقيلة لن يفرج عنها في المرحلة الأولى من الاتفاق، ولكن حماس مصممة على الإفراج عنها في المرحلتين الثانية والثالثة ولن تجد إسرائيل خيارا غير الموافقة.
ويأتي الاتفاق بعد جهود مكثفة بذلتها قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. ويتألف الاتفاق من ثلاث مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما. وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين في غزة، سواء كانوا أحياء أو أموات، مقابل الإفراج عن 1737 أسير فلسطيني، وفقا لتصريحات فارس.
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق عودة الهدوء المستدام وتبادل المزيد من الأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. وتركز المرحلة الثالثة على إعادة إعمار القطاع على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى، وفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.
ووفقا لمؤسسات حقوقية، يقبع أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 5150 اعتُقلوا منذ بدء الحرب على غزة. ومن بين هؤلاء الأسرى يوجد 85 امرأة و320 طفلا و3376 معتقلا إداريا. ويعاني عدد كبير من الأسرى من أمراض خطيرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 157 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.-(الجزيرة)
MENAFN18012025000072011014ID1109103434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.