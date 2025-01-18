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الاتحاد الأوروبي يحقق مع منصة X بسبب خرق قوانين الإشراف على المحتوى

1/18/2025 4:35:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن المفوضية الأوروبية طلبت من منصة إكس (تويتر سابقاً) تسليم وثائق داخلية تتعلق بخوارزمياتها، في إطار تكثيف التحقيقات حول احتمال خرق المنصة لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإشراف على المحتوى.


ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي طلب الاطلاع على وثائق داخلية تتعلق بـ"نظام التوصيات" الخاص بالمنصة، والذي يقدم اقتراحات للمحتوى للمستخدمين، وأي تعديلات حديثة طرأت عليه، مع تحديد مهلة حتى 15 شباط المقبل لتسليم هذه الوثائق.


وتخضع منصة إكس للتحقيق منذ كانون الأول 2023 بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، حيث تواجه اتهامات بالتلاعب بأنظمة المنصة لمنح منشورات وسياسيين يمينيين متطرفين رؤية أكبر مقارنة بمجموعات سياسية أخرى.


وأكد الاتحاد الأوروبي أنه ملتزم بتطبيق قوانينه لضمان أن تكون البيئة الرقمية آمنة وديمقراطية لجميع المواطنين الأوروبيين، كما أوضح أنه لن يتردد في استخدام صلاحياته لفرض غرامات أو حظر المنصة إذا ثبت انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية.


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