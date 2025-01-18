انقطاع الكهرباء عن آلاف الأستراليين بسبب الأمطار الغزيرة

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم السبت، جراء الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، ما أثار تحذيرات من حدوث فيضانات.



ووفقا لوكالة اسوشيتد برس الأسترالية، قالت شركة الكهرباء الوطنية "أوسجريد"، إن الكهرباء انقطعت عن نحو 28 ألف شخص في سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدينة في أستراليا، وعن 15 ألف شخص في مدينة نيوكاسل ومنطقة "هانتر".



من جهته، أكد جهاز خدمات الطوارئ بالولاية، أنه تلقى 2825 اتصالاً طلبًا للمساعدة منذ أمس الجمعة، يتعلق معظمها بأشجار متساقطة وممتلكات تضررت بسبب الرياح.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن تحذيرات من الفيضانات والرياح المدمرة والأمطار الغزيرة صدرت في العديد من أجزاء الولاية، مضيفة أنه من المحتمل أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة فوق المناطق الجبلية.



وأشارت وسائل إعلام محلية الى أن هذه التحذيرات تأتي بعد أن تسببت العواصف الأسبوع الماضي في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، وتركت 200 ألف شخص بدون كهرباء في نيو ساوث ويلز.

