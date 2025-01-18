الخارجية القطرية: وقف إطلاق النار في غزة يبدأ الساعة 8:30 صباح الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الخارجية
القطرية، إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.
وأضافت الوزراة:
"نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من
المصادر الرسمية".
من جهتها، قالت
وزارة الداخلية في غزة إن أجهزتها ستبدأ انتشارها في محافظات غزة كافة فور دخول
اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ.
وفي 15
يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء وزير
خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق
لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية
(حماس)، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
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