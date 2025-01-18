هالاند يحصل على 310 ملايين يورو من سيتي وغوارديولا يقارنه بميسي

سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند رقما قياسيا في نادي مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين قارن مدربه بيب غوارديولا بينه وبين ليونيل أسطورة برشلونة السابق.



ووقع هالاند (24 عاما) الجمعة عقدا جديدا مع مانشستر سيتي لمدة 9 أعوام ونصف العام، وهو أطول عقد في الإنجليزي الممتاز، حسب سكاي سبورت.



وذكر موقع "ذا صن" البريطاني أن النجم النرويجي سيحصل الآن على نحو 600 ألف يورو أسبوعيًا، بما يتجاوز 30 مليونًا في العام الواحد وتمديده إلى العقد الجديد بالكامل، حتى عام 2034، بإجمالي أرباح تبلغ نحو 310 ملايين يورو حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2024.



وبالذهاب أبعد من ذلك بقليل، يمكنك حساب الأموال التي سيحصل عليها هالاند في الساعة حسب "ذا صن" بنحو 3500 يورو.

غوارديولا يقارن بين هالاند وميسي

ومن ناحية أخرى، رد غوارديولا مدرب السيتي على سؤال عن مقارنة هالاند بالنجم الأرجنتيني ميسي، الذي سبق أن دربه غوارديولا في فريق برشلونة الإسباني.

وقال المدرب الإسباني إنه "لا أحد يشبه ميسي"، مشيرا إلى أن "هالاند لاعب من نوعية مختلفة" عن النجم الأرجنتيني.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي عام 2022، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل في موسمه الأول 52 هدفا في جميع المسابقات، ليسهم في تتويج السيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.



وسجل المهاجم الشاب 38 هدفا الموسم الماضي الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، في إنجاز غير مسبوق.