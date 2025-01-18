تعليق الملاحة في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت القناة 12
الإسرائيلية، اليوم السبت، بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من
اليمن.
وأوضحت التقارير
أن فرق الإطفاء توجهت إلى بلدة بئير يعقوب جنوب تل أبيب لمكافحة حريق نجم عن سقوط
شظايا الصاروخ.
وأشارت خدمات
الإسعاف الإسرائيلية إلى تعاملها مع عدد من حالات الهلع والإصابات التي حدثت أثناء
هرولة المستوطنين إلى الملاجئ.
وقال جيش
الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار التي دوت في مختلف مناطق البلاد ناجمة عن
إطلاق الصاروخ الذي تم اعتراضه.
وفي سياق متصل،
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة بشمال
أسدود وشرقها، بالإضافة إلى القدس وضواحيها الغربية والجنوبية.
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