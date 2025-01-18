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تعليق الملاحة في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن

1/18/2025 4:35:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
وأوضحت التقارير أن فرق الإطفاء توجهت إلى بلدة بئير يعقوب جنوب تل أبيب لمكافحة حريق نجم عن سقوط شظايا الصاروخ.

وأشارت خدمات الإسعاف الإسرائيلية إلى تعاملها مع عدد من حالات الهلع والإصابات التي حدثت أثناء هرولة المستوطنين إلى الملاجئ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار التي دوت في مختلف مناطق البلاد ناجمة عن إطلاق الصاروخ الذي تم اعتراضه.

وفي سياق متصل، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة بشمال أسدود وشرقها، بالإضافة إلى القدس وضواحيها الغربية والجنوبية.

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