خبير تغذية: تناول الخيار في هذا الوقت ينقص الوزن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتبر الخيار من الخضروات المفيدة لصحة الإنسان بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، بالإضافة إلى كونه منخفضًا في السعرات الحرارية. لكن السؤال الأبرز هو: هل تناوله على الريق يساعد في إنقاص الوزن؟



هل الخيار على الريق ينقص الوزن؟

بحسب الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، فإن تناول الخيار على معدة فارغة يُعد من العادات الغذائية الفعالة في إنقاص الوزن. وذلك يعود إلى عدة أسباب رئيسية:



- انخفاض السعرات الحرارية: الخيار يحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا، حيث يستهلك الجسم حوالي 15 سعرة حرارية فقط عند تناول 100 جرام من الخيار، مما يجعله خيارًا مناسبًا أثناء الرجيم.

- الشعور بالشبع: الخيار يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء، مما يعزز الشعور بالشبع والامتلاء طوال اليوم. هذه الخاصية يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.

- تحفيز حرق الدهون: يُعتبر الخيار فعالًا في تحفيز الجسم على حرق الدهون، حيث يساعد الماء (الذي يشكل 95% من محتواه) على تعزيز معدل الأيض، مما يساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية.

- علاج احتباس السوائل: بفضل محتواه من معدن البوتاسيوم، يساعد الخيار في التخلص من الماء والصوديوم الزائد في الجسم، مما يقلل من احتباس السوائل ويعزز عملية الأيض.

- تحسين الهضم: الخيار يقلل من خطر الإصابة بالإمساك الذي قد يعاني منه البعض أثناء اتباع أنظمة غذائية لإنقاص الوزن. الألياف الموجودة في الخيار تحسن حركة الأمعاء وتساهم في تسهيل عملية الهضم والإخراج.



نصائح:

- يجب تناول الخيار طازجًا للحصول على فوائده الصحية، مع تجنب الخيار المخلل الذي يحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم.

- يُنصح بتضمين الخيار في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام لتحقيق أفضل نتائج في فقدان الوزن.



إجمالًا، يعتبر الخيار من الخيارات الجيدة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي بهدف إنقاص الوزن، بشرط أن يتم تناوله بشكل صحيح وبالاشتراك مع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني.

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