470 يومًا للحرب: شهداء بقصف إسرائيلي يتواصل قبيل وقف إطلاق النار

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / تواصل إسرائيل استهداف قطاع غزة بغارات جوية، وقصف بالمروحيات والمسيرات، مسفرة عن وقوع المزيد من الشهداء والمصابين، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ470 على التوالي منذ 7 أكتوبر 2023.

مصادر محلية أفادت بارتقاء خمسة شهداء، في تقديرات أولية، فجر اليوم السبت، وعدد من الجرحى، جراء مروحية لخيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة بخانيونس، فيما نفذت مقاتلات الاحتلال سلسلة غارات في مناطق وسط وشمال رفح جنوبي القطاع.

سياسيًا، صادقت الحكومة الإسرائيلية بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت على تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف الحرب على قطاع غزة، حيث من المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق يوم غد، الأحد، وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية، نشرت، الجمعة، قائمة بأسماء 95 أسيرًا وأسيرة الذين من المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

وعلى صلة، تحدثت مصادر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أن قواته المتمركزة داخل غزة "تستعد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، بما يشمل "انسحابًا تدريجيًا من مواقع معينة وطرق داخل قطاع غزة"، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنه "لن يسمح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية أو بالقرب من الحدود".