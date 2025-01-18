Saturday, 18 January 2025 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


470 يومًا للحرب: شهداء بقصف إسرائيلي يتواصل قبيل وقف إطلاق النار

1/18/2025 1:28:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / تواصل إسرائيل استهداف قطاع غزة بغارات جوية، وقصف بالمروحيات والمسيرات، مسفرة عن وقوع المزيد من الشهداء والمصابين، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ470 على التوالي منذ 7 أكتوبر 2023.

مصادر محلية أفادت بارتقاء خمسة شهداء، في تقديرات أولية، فجر اليوم السبت، وعدد من الجرحى، جراء قصف مروحية لخيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة بخانيونس، فيما نفذت مقاتلات الاحتلال سلسلة غارات في مناطق وسط وشمال رفح جنوبي القطاع.

سياسيًا، صادقت الحكومة الإسرائيلية بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف الحرب على قطاع غزة، حيث من المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق يوم غد، الأحد، وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية، نشرت، الجمعة، قائمة بأسماء 95 أسيرًا وأسيرة الذين من المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

وعلى صلة، تحدثت مصادر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أن قواته المتمركزة داخل غزة "تستعد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، بما يشمل "انسحابًا تدريجيًا من مواقع معينة وطرق داخل قطاع غزة"، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنه "لن يسمح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية أو بالقرب من الحدود".

MENAFN18012025000205011050ID1109103202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث