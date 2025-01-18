شبكة PNN تنشر قائمة الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم في صفقة التبادل بمرحلتها الاولى

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / نشرت وزارة القضاء الاسرائيلية فجر اليوم قائمة الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم في صفقة
تبادل الاسرى التي تم التوصل اليها بين حركة حماس واسرائيل برعاية مصرية قطرية امريكية.
وتضمنت القائمة اسم الاسير ورقم هويته ورقمه بالسجن ومدة محكوميته ولائحة الاتهام التي حوكم عليها والمحكمة التي اصدرت الحكم بين عسكرية ومدنية وشروط الابعاد بين ابعاد دائم او مؤقت.
ويمكن الاطلاع على اسماء الاسرى من خلال هذه
القائمة الاسرى
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