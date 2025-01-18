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شبكة PNN تنشر قائمة الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم في صفقة التبادل بمرحلتها الاولى

1/18/2025 1:28:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / نشرت وزارة القضاء الاسرائيلية فجر اليوم قائمة الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم في صفقة تبادل الاسرى التي تم التوصل اليها بين حركة حماس واسرائيل برعاية مصرية قطرية امريكية.

وتضمنت القائمة اسم الاسير ورقم هويته ورقمه بالسجن ومدة محكوميته ولائحة الاتهام التي حوكم عليها والمحكمة التي اصدرت الحكم بين عسكرية ومدنية وشروط الابعاد بين ابعاد دائم او مؤقت.

ويمكن الاطلاع على اسماء الاسرى من خلال هذه
القائمة الاسرى

MENAFN18012025000205011050ID1109103201

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