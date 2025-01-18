(كأس العالم لكرة اليد 2025).. سبعة انتصارات وتعادل واحد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 1 (كونا) -- شهدت منافسات اليوم الجمعة من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 في نسختها ال29 سبعة انتصارات لمنتخبات ألمانيا وهولندا والبرتغال والمجر والنرويج ومصر وكراوتيا وتعادلا واحدا لبولندا مع التشيك.
ففي المجموعة (A) تعادل منتخب
بولندا مع نظيره التشيك (19 - 19) فيما تغلب منتخب ألمانيا على سويسرا بنتيجة (31 - 29).
وفي المجموعة (D) تخطى منتخب هولندا نظيره مقدونيا بـ(37 - 32) وانتصر منتخب المجر على غينيا بنتيجة (35 - 18).
وفي المجموعة (E) فاز البرتغال على البرازيل بـ(30 - 26) وتخطى منتخب النرويج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بـ(33 - 17).
وفي المجموعة (H) حقق منتخب مصر فوزا على منتخب البحرين بـ(39 - 25) وانتصر منتخب كرواتيا على منتخب الأرجنتين بـ(33 - 18).
وتستكمل البطولة غدا السبت بإقامة ثماني مواجهات وهي الكويت مع قطر وفرنسا مع النمسا وسلوفينيا مع الرأس الأخضر واسبانيا مع اليابان وايطاليا مع الدنمارك والسويد مع تشيلي وآيسلندا مع كوبا وتونس مع الجزائر. (النهاية)
م ي م / ط أ ب
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