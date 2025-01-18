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(كأس العالم لكرة اليد 2025).. سبعة انتصارات وتعادل واحد

1/18/2025 12:10:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 1 (كونا) -- شهدت منافسات اليوم الجمعة من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 في نسختها ال29 سبعة انتصارات لمنتخبات ألمانيا وهولندا والبرتغال والمجر والنرويج ومصر وكراوتيا وتعادلا واحدا لبولندا مع التشيك.
ففي المجموعة (A) تعادل منتخب بولندا مع نظيره التشيك (19 - 19) فيما تغلب منتخب ألمانيا على سويسرا بنتيجة (31 - 29).
وفي المجموعة (D) تخطى منتخب هولندا نظيره مقدونيا بـ(37 - 32) وانتصر منتخب المجر على غينيا بنتيجة (35 - 18).
وفي المجموعة (E) فاز البرتغال على البرازيل بـ(30 - 26) وتخطى منتخب النرويج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بـ(33 - 17).
وفي المجموعة (H) حقق منتخب مصر فوزا على منتخب البحرين بـ(39 - 25) وانتصر منتخب كرواتيا على منتخب الأرجنتين بـ(33 - 18).
وتستكمل البطولة غدا السبت بإقامة ثماني مواجهات وهي الكويت مع قطر وفرنسا مع النمسا وسلوفينيا مع الرأس الأخضر واسبانيا مع اليابان وايطاليا مع الدنمارك والسويد مع تشيلي وآيسلندا مع كوبا وتونس مع الجزائر. (النهاية)

م ي م / ط أ ب


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