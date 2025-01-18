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السلطات الأمريكية في لوس انجلوس ترفع التحذيرات عن بعض مناطق حرائق المقاطعة

1/18/2025 12:10:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 1 (كونا) -- رفعت سلطات مقاطعة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الجمعة بعض التحذيرات القصوى التي وجهتها للسكان في بعض مناطق المقاطعة منذ اندلاع حرائق الغابات في السابع من شهر يناير الجاري وسط استمرار التقدم باحتواء الحرائق الأسوأ في تاريخ البلاد.
ونقلت شبكة ان بي سي عن قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا قوله إن "31 حالة اختفاء أشخاص في حرائق الغابات في لوس أنجلوس لا تزال قيد التحقيق".
وأفاد لونا بأنه جرى رفع عمليات الإخلاء لبعض أجزاء منطقة (باليسايدز) الساحلية حيث بدأت الحرائق ومنطقة (ايتون) التي امتدت النيران اليها علما أن المنطقتين شهدتا أكثر الحرائق اتساعا في المقاطعة.
وأشار إلى أنه تم احتواء حريق (باليسايدز) الذي اندلع منذ أكثر من أسبوع بنسبة 31 بالمئة على مساحة 700ر23 فدان أو نحو 96 ألف كم مربع كما جرى احتواء حريق ايتون بنسبة 65 بالمائة على مساحة أكثر من 14 ألف فدان أو اكثر من 57 ألف كم مربعز
وأتى حريقا باليسايدز) وايتون على مساحة إجمالية تبلغ نحو 39 الف فدان او نحو 157 ألف كم مربع في مقاطعة لوس أنجلوس وهي مساحات شاسعة تقدر الخسائر فيها بأنها الأكبر في تاريخ الحرائق بالولايات المتحدة.
ووفقا للشبكة الإخبارية تمت إعادة الطاقة الكهربائية لأكثر من 100 ألف عميل لكن عمليات الإصلاحات لا تزال صعبة ولا يزال أكثر من 14400 من السكان في الأحياء المتضررة من الحرائق بدون كهرباء.
وأدى نقص الأمطار هذا الشتاء إلى إطالة أمد موسم الحرائق في جنوب كاليفورنيا بينما لم تواجه المناطق في شمال الولاية هذا التحدي بسبب هطول أمطار بمستويات أعلى من المتوسط.
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد أعلن الأربعاء الماضي ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة بسبب حرائق لوس انجلوس ووجه بتوفير المساعدات الفدرالية للأفراد المتضررين فضلا عن تخصيص تمويل فيدرالي للتدابير الوقائية.(النهاية)

ر س ر / ه س ص


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