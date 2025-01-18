السلطات الأمريكية في لوس انجلوس ترفع التحذيرات عن بعض مناطق حرائق المقاطعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 17 - 1 (كونا) -- رفعت سلطات مقاطعة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الجمعة بعض التحذيرات القصوى التي وجهتها للسكان في بعض مناطق المقاطعة منذ اندلاع حرائق الغابات في السابع من شهر يناير الجاري وسط استمرار التقدم باحتواء الحرائق الأسوأ في تاريخ البلاد.
ونقلت شبكة ان بي سي عن قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا قوله إن "31 حالة اختفاء أشخاص في حرائق الغابات في لوس أنجلوس لا تزال قيد التحقيق".
وأفاد لونا بأنه جرى رفع عمليات الإخلاء لبعض أجزاء منطقة (باليسايدز) الساحلية حيث بدأت الحرائق ومنطقة (ايتون) التي امتدت النيران اليها علما أن المنطقتين شهدتا أكثر الحرائق اتساعا في المقاطعة.
وأشار إلى أنه تم احتواء حريق (باليسايدز) الذي اندلع منذ أكثر من أسبوع بنسبة 31 بالمئة على مساحة 700ر23 فدان أو نحو 96 ألف كم مربع كما جرى احتواء حريق ايتون بنسبة 65 بالمائة على مساحة أكثر من 14 ألف فدان أو اكثر من 57 ألف كم مربعز
وأتى حريقا باليسايدز) وايتون على مساحة إجمالية تبلغ نحو 39 الف فدان او نحو 157 ألف كم مربع في مقاطعة لوس أنجلوس وهي مساحات شاسعة تقدر الخسائر فيها بأنها الأكبر في تاريخ الحرائق بالولايات المتحدة.
ووفقا للشبكة الإخبارية تمت إعادة الطاقة الكهربائية لأكثر من 100 ألف عميل لكن عمليات الإصلاحات لا تزال صعبة ولا يزال أكثر من 14400 من السكان في الأحياء المتضررة من الحرائق بدون كهرباء.
وأدى نقص الأمطار هذا الشتاء إلى إطالة أمد موسم الحرائق في جنوب كاليفورنيا بينما لم تواجه المناطق في شمال الولاية هذا التحدي بسبب هطول أمطار بمستويات أعلى من المتوسط.
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد أعلن الأربعاء الماضي ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة بسبب حرائق لوس انجلوس ووجه بتوفير المساعدات الفدرالية للأفراد المتضررين فضلا عن تخصيص تمويل فيدرالي للتدابير الوقائية.(النهاية)
ر س ر / ه س ص
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