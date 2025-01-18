الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النصر والتعاون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 17 - 1 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة بين فريقي (النصر) و(التعاون) اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة ال15 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
واستطاع (التعاون) التقدم بهدف عن طريق سعد الناصر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للشوط الأول في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في بريدة.نص
لكن (النصر) أدرك التعادل في الدقيقة 64 وذلك عن المدافع الاساني إيميرك لابورتي.
وبهذه النتيجة تراجع (النصر) الى المركز الرابع برصيد 29 نقطة ليخسر المركز الثالث لصالح (القادسية) الذي فاز في وقت سابق على مضيفه (الوحدة) بثلاثية نظيفة بينما رفع (التعاون) رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن. (النهاية)
ع ش / ر ج
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