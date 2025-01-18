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الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النصر والتعاون

1/18/2025 12:10:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 17 - 1 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة بين فريقي (النصر) و(التعاون) اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة ال15 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
واستطاع (التعاون) التقدم بهدف عن طريق سعد الناصر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للشوط الأول في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في بريدة.نص
لكن (النصر) أدرك التعادل في الدقيقة 64 وذلك عن المدافع الاساني إيميرك لابورتي.
وبهذه النتيجة تراجع (النصر) الى المركز الرابع برصيد 29 نقطة ليخسر المركز الثالث لصالح (القادسية) الذي فاز في وقت سابق على مضيفه (الوحدة) بثلاثية نظيفة بينما رفع (التعاون) رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن. (النهاية)

ع ش / ر ج


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