وسائل إعلام: إنشاء غرفة عمليات مشتركة بالقاهرة لمتابعة تنفيذ هدنة غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 17 - 1 (كونا) -- أفادت وسائل إعلامية مصرية ليل اليوم الجمعة باتفاق الأطراف على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي سيسري اعتبارا من بعد غد الأحد.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن غرفة العمليات المشتركة تضم ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة وفلسطين والاحتلال الإسرائيلي لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.
وأضافت أنه خلال اجتماع القاهرة جرى الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط أجواء إيجابية وتوافق بين الأطراف في ختام الاجتماع الذي خصص مناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت قد بدأت قبل ساعات الاجتماعات الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة خبراء مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين.
وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة أعلنت أمس الأول عن توصل حركة حماس الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين بدءا من يوم الاحد المقبل. (النهاية)
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