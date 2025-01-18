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وسائل إعلام: إنشاء غرفة عمليات مشتركة بالقاهرة لمتابعة تنفيذ هدنة غزة

1/18/2025 12:10:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 1 (كونا) -- أفادت وسائل إعلامية مصرية ليل اليوم الجمعة باتفاق الأطراف على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي سيسري اعتبارا من بعد غد الأحد.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن غرفة العمليات المشتركة تضم ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة وفلسطين والاحتلال الإسرائيلي لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.
وأضافت أنه خلال اجتماع القاهرة جرى الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط أجواء إيجابية وتوافق بين الأطراف في ختام الاجتماع الذي خصص مناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت قد بدأت قبل ساعات الاجتماعات الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة خبراء مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين.
وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة أعلنت أمس الأول عن توصل حركة حماس الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين بدءا من يوم الاحد المقبل. (النهاية)

ا س م / ه س ص


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