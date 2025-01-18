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مؤشر (فوتسي 100) في بورصة لندن يسجل أعلى مستوى في تاريخه

1/18/2025 12:10:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 1 (كونا) -- سجل مؤشر (فوتسي 100) للشركات الأكثر قيمة في بورصة لندن اليوم الجمعة ارتفاعا جعله يغلق عند 69ر8505 نقطة وهو أعلى مستوى تاريخي له ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي كان قد سجله في شهر مايو من العام الماضي.
كما كسر المؤشر الرقم السابق خلال التدوال عندما سجل 58ر8532 نقطة ما يعني أنه وصل كذلك إلى أعلى مستوى لم يسبق له مثيل.
وقد عزز الجنيه الإسترليني الضعيف وضع العديد من الشركات المئة على قائمة (فوتسي 100) مع العلم أن غالبيتها لا تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها لذا فإن انخفاض قيمة الجنيه يعني أن أسهمها المقومة بهذه العملة تكون أرخص للشراء بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون عملات أخرى من بينها الدولار الأمريكي على وجه الخصوص.
وقد تراجع سعر الجنيه مؤخرا ليعادل نحو 22ر1 دولار أمريكي بعد كان قد وصل الى 34ر1 دولار في شهر سبتمبر الماضي. (النهاية)

ن ب ش / ر ج


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