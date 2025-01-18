مؤشر (فوتسي 100) في بورصة لندن يسجل أعلى مستوى في تاريخه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 17 - 1 (كونا) -- سجل مؤشر (فوتسي 100) للشركات الأكثر قيمة في بورصة لندن اليوم الجمعة ارتفاعا جعله يغلق عند 69ر8505 نقطة وهو أعلى مستوى تاريخي له ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي كان قد سجله في شهر مايو من العام الماضي.
كما كسر المؤشر الرقم السابق خلال التدوال عندما سجل 58ر8532 نقطة ما يعني أنه وصل كذلك إلى أعلى مستوى لم يسبق له مثيل.
وقد عزز الجنيه الإسترليني الضعيف وضع العديد من الشركات المئة على قائمة (فوتسي 100) مع العلم أن غالبيتها لا تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها لذا فإن انخفاض قيمة الجنيه يعني أن أسهمها المقومة بهذه العملة تكون أرخص للشراء بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون عملات أخرى من بينها الدولار الأمريكي على وجه الخصوص.
وقد تراجع سعر الجنيه مؤخرا ليعادل نحو 22ر1 دولار أمريكي بعد كان قد وصل الى 34ر1 دولار في شهر سبتمبر الماضي. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
MENAFN18012025000071011013ID1109103102
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