مدير نادي (باسل الصباح) للسيارات يعرب عن سعادته بتحقيق مراكز متقدمة في البطولة العربية بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 17 - 1 (كونا) -– أعرب مدير نادي (باسل الصباح) لسباق السيارات والدراجات النارية سيف المطيري اليوم الجمعة عن سعادته بتحقيق متسابقي النادي مراكز متقدمة في الجولة الثانية من البطولة العربية لسباق (دراغ ريس) في قطر.
وقال المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن متسابقي النادي واصلوا تحقيق المراكز الأولى في البطولة التي يستضيفها نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية مشيرا الى ان أبصطال النادي حريصون على رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل.
وذكر انه في الجولة الأولى من البطولة التي انطلقت الأسبوع الماضي حقق متسابقو النادي أيضا مراكز متقدمة معربا عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة.
وأشار الى أنه في فئة (اندكس 00ر9) حصل المتسابق صالح المسباح على المركز الاول بينما حل سالم اليماني ثانيا وفي فئة (اندكس 50ر8) حصل المتسابق خالد العميري على المركز الأول.
وفي فئة (50ر8 لسباق الدراجات) حل عبدالوهاب بوقماز أولا فيما أحرز محمد إسماعيل المركز الثالث.
اما في فئة (ستريت بايك للدراجات) فقد حقق فهد الحربي المركز الأول بينما حصل محمد المتروك على المركز الثالث بينما وفي (فئة اندكس 80ر4) فقد حصل محمد الفريح على المركز الأول تلاه عبدالله الكندري في المركز الثاني.
وفي فئة (اندكس 50ر4) حصل عبدالله الياسين على المركز الثاني اما في (اندكس فئة 00ر4) فقد نال المركز الاول المتسابق بدر خورشيد وفي فئة (سوبر ستريت بايك للدراجات) نال المركز الاول بدر بن عيدان والمركز الثاني ياقوت العواد والمركز الثالث احمد بن بلال.
وفي نتائج فئة (برو بايك للدراجات) حصل مشعل الصبر على المركز الثاني بينما نال تركي الظفيري المركز الأول في فئة (سوبر ستريت برو) وحل جابر المغربي ثانيا في حين فاز علي ابراهيم بالمركز الأول في (فئة برو ان اي) تلاه سيد الحداد في المركز الثاني. (النهاية)
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