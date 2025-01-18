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مدير نادي (باسل الصباح) للسيارات يعرب عن سعادته بتحقيق مراكز متقدمة في البطولة العربية بقطر

1/18/2025 12:09:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 17 - 1 (كونا) -– أعرب مدير نادي (باسل الصباح) لسباق السيارات والدراجات النارية سيف المطيري اليوم الجمعة عن سعادته بتحقيق متسابقي النادي مراكز متقدمة في الجولة الثانية من البطولة العربية لسباق (دراغ ريس) في قطر.
وقال المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن متسابقي النادي واصلوا تحقيق المراكز الأولى في البطولة التي يستضيفها نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية مشيرا الى ان أبصطال النادي حريصون على رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل.
وذكر انه في الجولة الأولى من البطولة التي انطلقت الأسبوع الماضي حقق متسابقو النادي أيضا مراكز متقدمة معربا عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة.
وأشار الى أنه في فئة (اندكس 00ر9) حصل المتسابق صالح المسباح على المركز الاول بينما حل سالم اليماني ثانيا وفي فئة (اندكس 50ر8) حصل المتسابق خالد العميري على المركز الأول.
وفي فئة (50ر8 لسباق الدراجات) حل عبدالوهاب بوقماز أولا فيما أحرز محمد إسماعيل المركز الثالث.
اما في فئة (ستريت بايك للدراجات) فقد حقق فهد الحربي المركز الأول بينما حصل محمد المتروك على المركز الثالث بينما وفي (فئة اندكس 80ر4) فقد حصل محمد الفريح على المركز الأول تلاه عبدالله الكندري في المركز الثاني.
وفي فئة (اندكس 50ر4) حصل عبدالله الياسين على المركز الثاني اما في (اندكس فئة 00ر4) فقد نال المركز الاول المتسابق بدر خورشيد وفي فئة (سوبر ستريت بايك للدراجات) نال المركز الاول بدر بن عيدان والمركز الثاني ياقوت العواد والمركز الثالث احمد بن بلال.
وفي نتائج فئة (برو بايك للدراجات) حصل مشعل الصبر على المركز الثاني بينما نال تركي الظفيري المركز الأول في فئة (سوبر ستريت برو) وحل جابر المغربي ثانيا في حين فاز علي ابراهيم بالمركز الأول في (فئة برو ان اي) تلاه سيد الحداد في المركز الثاني. (النهاية)

س س س / ر ج


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