الدوري الفرنسي .. (ليل) يهزم (نيس) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 17 - 1 (كونا) -- فاز فريق (ليل) على ضيفه (نيس) بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم على استاد (ملعب بيار موروا) اليوم الجمعة ضمن الجولة ال18 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (نيس) بهدفه الاول من خلال المهاجم المغربي سفيان ديوب في أسفل وسط المرمى بالدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني استطاع (ليل) ان يسجل هدف التعادل على ارضه عبر المهاجم الآيسلندي هاكون أرنار هارالدسون بمساعدة الكندي جوناثان دايفيد في وسط يسار المرمى في الدقيقة 48 قبل أن يعزز النتيجة في الدقيقة 63 ويحرز الفوز بهدف ثان سجله الفرنسي بافودي دياكيتي في أعلى يسار المرمى.
وبهذه النتيجة يصعد (ليل) الى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 32 نقطة بينما يبقى فريق (نيس) في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.
وفي مباراة اخرى من نفس الجولة فاز فريق (مونبلييه) على منافسه (موناكو) بهدفين لهدف. (النهاية)
م ع / ر ج
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