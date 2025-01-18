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ديوان الخدمة المدنية يعقد البرنامج التعاقدي (ورشة عمل تمكين القيادة) في لندن

1/18/2025 12:09:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 1 (كونا) -- بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ اختتم ديوان الخدمة المدنية اليوم الجمعة البرنامج التعاقدي بعنوان (ورشة عمل تمكين القيادة) والموجه للفئة الوسطى بمشاركة 12 مدير ادارة من عدة جهات حكومية.
وقال ديوان الخدمة في بيان ان الورشة عقدت في الفترة من 13 إلى 17 يناير الجاري تحت إشراف وتنفيذ إدارة التدريب الخارجي التابعة لقطاع البعثات والإجازات الدراسية وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الأداء الحكومي وتنفيذ استراتيجيات تركز على تمكين القيادات المستقبلية بما يضمن بناء ثقافة تنظيمية تدعم التطور المستدام في المؤسسات الحكومية وتساهم في تعزيز مفاهيم القيادة التمكينية في سياق الخدمة المدنية مع تسليط الضوء على تطبيقاتها العملية في الخدمة المدنية البريطانية.
وتضمن البرنامج زيارة ميدانية للمشاركين إلى البرلمان البريطاني حيث اطلعوا على الهيكل التنظيمي وآلية العمل وقاموا بجولة في قاعات مجلس العموم ومجلس اللوردات واستمعوا الى شرح تاريخي عن تطور النظام البرلماني ودوره في صناعة القرار. (النهاية)

ن ب ش / ر ج


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