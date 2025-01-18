ديوان الخدمة المدنية يعقد البرنامج التعاقدي (ورشة عمل تمكين القيادة) في لندن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 17 - 1 (كونا) -- بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ اختتم ديوان الخدمة المدنية اليوم الجمعة البرنامج التعاقدي بعنوان (ورشة عمل تمكين القيادة) والموجه للفئة الوسطى بمشاركة 12 مدير ادارة من عدة جهات حكومية.
وقال ديوان الخدمة في بيان ان الورشة عقدت في الفترة من 13 إلى 17 يناير الجاري تحت إشراف وتنفيذ إدارة التدريب الخارجي التابعة لقطاع البعثات والإجازات الدراسية وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الأداء الحكومي وتنفيذ استراتيجيات تركز على تمكين القيادات المستقبلية بما يضمن بناء ثقافة تنظيمية تدعم التطور المستدام في المؤسسات الحكومية وتساهم في تعزيز مفاهيم القيادة التمكينية في سياق الخدمة المدنية مع تسليط الضوء على تطبيقاتها العملية في الخدمة المدنية البريطانية.
وتضمن البرنامج زيارة ميدانية للمشاركين إلى البرلمان البريطاني حيث اطلعوا على الهيكل التنظيمي وآلية العمل وقاموا بجولة في قاعات مجلس العموم ومجلس اللوردات واستمعوا الى شرح تاريخي عن تطور النظام البرلماني ودوره في صناعة القرار. (النهاية)
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