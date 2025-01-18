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صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد العالمي متفاوت وغير مؤكد

1/18/2025 12:09:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 1 (كونا) -– توقع صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن يكون النمو في العامين الحالي والمقبل "متفاوتا وغير مؤكد" في العالم وسط تباين كبير بين اقتصادات ستسجل ارتفاعا لافتا مثل الولايات المتحدة وأخرى ستشهد انخفاضا من ضمنها دول أوروبية.
وقال الصندوق في تقرير مستجدات (آفاق الاقتصاد العالمي) لشهر يناير إن التوقعات تشير إلى بلوغ النمو العالمي 3ر3 بالمئة في عامي 2025 و2026 أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 7ر3 بالمئة في الفترة من 2000 الى 2019.
وأشار إلى أن توقعات عام 2025 "تظل دون تغيير يذكر" عما جاء في تقرير أكتوبر 2024 موضحا أن ذلك "يرجع في الأساس إلى رفع التوقعات في الولايات المتحدة مقابل خفض التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى".
كما توقع "انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 2ر4 بالمئة في عام 2025 وإلى 5ر3 بالمئة في عام 2026 وعودته إلى التقارب من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية".
وأوضح أن "المخاطر متوسطة المدى التي تحيط بالسيناريو الأساسي تميل نحو التطورات المعاكسة في حين تتسم الآفاق قصيرة المدى بمخاطر متباعدة".
وأضاف أن "احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة من شأنها أن ترفع النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير بينما تميل المخاطر في الدول الأخرى نحو التطورات السلبية في ظل زيادة عدم اليقين بشأن السياسات".
وحذر التقرير من أنه "إذا تمخضت السياسات عن تعطيل العملية الجارية لخفض معدل التضخم فذلك من شأنه أن يعيق مسيرة التحول نحو تيسير السياسة النقدية مع ما له من انعكاسات على استدامة أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي".
وأوصى بأن إدارة هذه المخاطر "تقتضي تركيز السياسات بدقة على توازن المفاضلات بين التضخم والنشاط العيني وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة فضلا على تعزيز القواعد وأواصر التعاون متعددة الأطراف".
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة جاءت توقعات يناير أكثر إشراقا مما بدا مرجحا قبل ثلاثة أشهر فقط بحيث رجحت اقتصادا امريكيا أكثر قوة مدفوعا بالطلب القوي من المستهلكين ونمو الإنتاجية.
وتوقع خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بالتقرير الحالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 7ر2 بالمئة في عام 2025 مقارنة بنسبة 2ر2 بالمئة التي توقعوها في أكتوبر.
وفي المقابل توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي في تقرير صدر اليوم استمرار ارتفاع عجز الميزانية الفيدرالية على مدى السنوات القادمة مرجحا أن يبلغ 9ر1 تريليون دولار في السنة المالية 2025 وبعد تعديله لاستبعاد آثار التحولات في توقيت مدفوعات معينة قد ينمو العجز إلى 7ر2 تريليون دولار بحلول عام 2035.
كما توقع المكتب الذي يصدر تقارير دورية بهذا الخصوص أن يرتفع العجز ليصل إلى 2ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن ينخفض إلى 2ر5 بالمئة بحلول عام 2027 مع زيادة الإيرادات بشكل أسرع من النفقات.
وأضاف تقرير مكتب الميزاينة في الكونغرس أنه "في السنوات اللاحقة ستزداد النفقات بشكل أسرع من الإيرادات بالمتوسط حيث إنه وفي عام 2035 سيساوي العجز المعدل 1ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى بكثير من 8ر3 بالمئة التي بلغها متوسط العجز على مدى السنوات الخمسين الماضية. (النهاية)

ر س ر / ر ج


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