موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - السلطات المحلية تعلن مصرع امرأة جرفتها مياه أحد الأودية في محافظة (بنزرت) شمالي تونس جراء سيول وأمطار غزيرة تشهدها البلاد حاليا وأدت كذلك إلى تعليق الدراسة في عدد من المحافظات.

باريس - الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يقول إن طائرة عسكرية تابعة لبلاده تعرضت لعملية "ترهيب" روسية ويعتبر أن هذا التصرف "غير مقبول".

لندن - مؤشر (فوتسي 100) للشركات الأكثر قيمة في بورصة لندن يسجل ارتفاعا جعله يغلق عند 69ر8505 نقطة وهو أعلى مستوى تاريخي له ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي كان قد سجله في شهر مايو من العام الماضي.

واشنطن - مركبة فضائية تابعة لشركة (سبيس اكس) المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك تنفجر بعد دقائق من إقلاعها ما أرغم الطائرات التي كانت في الأجواء أثناء الانفجار على تغيير اتجاهاتها لتجنب إصابتها بالحطام.

إسلام أباد - محكمة باكستانية تدين رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية فساد معروفة باسم (صندوق جامعة القادر) وتقضي بسجنه 14 عاما وسجن زوجته سبع سنوات.

واشنطن - المحكمة العليا في الولايات المتحدة تعلن قرار وزارة العدل بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني (تيك توك) في البلاد اعتبارا من بعد غد الأحد بعد فشل بيعه إلى مالك أمريكي وذلك "لخطره الشديد على الأمن القومي". (النهاية) ر ج