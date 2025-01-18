موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - السلطات المحلية تعلن مصرع امرأة جرفتها مياه أحد الأودية في محافظة (بنزرت) شمالي تونس جراء سيول وأمطار غزيرة تشهدها البلاد حاليا وأدت كذلك إلى تعليق الدراسة في عدد من المحافظات.
باريس - وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يقول إن طائرة عسكرية تابعة لبلاده تعرضت لعملية "ترهيب" روسية ويعتبر أن هذا التصرف "غير مقبول".
لندن - مؤشر (فوتسي 100) للشركات الأكثر قيمة في بورصة لندن يسجل ارتفاعا جعله يغلق عند 69ر8505 نقطة وهو أعلى مستوى تاريخي له ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي كان قد سجله في شهر مايو من العام الماضي.
واشنطن - مركبة فضائية تابعة لشركة (سبيس اكس) المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك تنفجر بعد دقائق من إقلاعها ما أرغم الطائرات التي كانت في الأجواء أثناء الانفجار على تغيير اتجاهاتها لتجنب إصابتها بالحطام.
إسلام أباد - محكمة باكستانية تدين رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية فساد معروفة باسم (صندوق جامعة القادر) وتقضي بسجنه 14 عاما وسجن زوجته سبع سنوات.
واشنطن - المحكمة العليا في الولايات المتحدة تعلن قرار وزارة العدل بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني (تيك توك) في البلاد اعتبارا من بعد غد الأحد بعد فشل بيعه إلى مالك أمريكي وذلك "لخطره الشديد على الأمن القومي". (النهاية) ر ج
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