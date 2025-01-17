المحرق يعاقب الأهلي.. وسترة المنقوص يخرج بالتعادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
عاقب المحرق منافسه الأهلي بالفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووسع الفارق مع الفرق التي تلاحقه، مستفيدا من اهدار منافسه الأهلي الفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وبهذه النتيجة رفع المحرق رصيده إلى 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة.
وأحرز أهداف المحرق السيد باقر حسن (11) بالخطأ في مرماه، جونيور دا كوستا (16)، عبدالوهاب المالود (76)، بينما أحرز هدفي الأهلي عبدالله الحشاش (8)، فاكوندو توباريس (37).
سترة والبحرين
وفي اللقاء الآخر تمكن سترة المنقوص عدديا من الخروج من التعادل الإيجابي أمام البحرين بهدفين مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، وبهذه النتيجة رفع سترة رصيده إلى 14 نقطة. في المقابل رفع البحرين رصيده إلى 11 نقطة.
وأحرز هدفي سترة عثمان الحاج (62)، عمران إلياس (90+2)، وأحرز هدفي البحرين ميشيل دارلين (45+11) و(90+4)، وشهدت المباراة طرد مدافع سترة مايكون دوغلاس منذ الدقيقة (13) في الشوط الأول ليكمل فريقه المباراة بالنقص العددي.
مباراتا اليوم
تختتم اليوم السبت منافسات الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم 2024-2025، حيث ستقام مباراتين في نفس التوقيت عند السابعة مساءً، وسيجمع اللقاء الأول النجمة مع الخالدية على استاد البحرين الوطني، بينما يلتقي فريق الرفاع مع الشباب على ملعب مدينة خليفة الرياضية.
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