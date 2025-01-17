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المحرق يعاقب الأهلي.. وسترة المنقوص يخرج بالتعادل

1/17/2025 8:09:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

عاقب‭ ‬المحرق‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬ووسع‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تلاحقه،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬اهدار‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬الفرص‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬للاعبيه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ ‬عند‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬‮

وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬المحرق‭ ‬السيد‭ ‬باقر‭ ‬حسن‭ (‬11‭) ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬جونيور‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ (‬16‭)‬،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود‭ (‬76‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الأهلي‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ (‬8‭)‬،‭ ‬فاكوندو‭ ‬توباريس‭ (‬37‭).‬

سترة‭ ‬والبحرين

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬تمكن‭ ‬سترة‭ ‬المنقوص‭ ‬عدديا‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬سترة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭. ‬

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬سترة‭ ‬عثمان‭ ‬الحاج‭ (‬62‭)‬،‭ ‬عمران‭ ‬إلياس‭ (‬90+2‭)‬،‭ ‬وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬البحرين‭ ‬ميشيل‭ ‬دارلين‭ (‬45+11‭) ‬و‭(‬90+4‭)‬،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬طرد‭ ‬مدافع‭ ‬سترة‭ ‬مايكون‭ ‬دوغلاس‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ (‬13‭) ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ليكمل‭ ‬فريقه‭ ‬المباراة‭ ‬بالنقص‭ ‬العددي‭.‬

مباراتا‭ ‬اليوم‮

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيجمع‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬النجمة‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

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