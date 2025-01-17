فيفا يوقف رئيس اتحاد بنما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بنما سيتي - (أ ب): قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف رئيس الاتحاد اللعبة في بنما بسبب تعليقه الذي أساء فيه لإحدى لاعبات المنتخب الوطني للسيدات.
وأشار مانويل أرياس إلى أن مارتا كوكس، لاعبة خط وسط منتخب بنما للسيدات كانت «سمينة» بعد أن أدلت بتصريحات انتقدت خلالها استعدادات الفريق، الذي تأهل لكأس العالم للسيدات عام 2023.
وذكر الاتحاد البنمي لكرة القدم في بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس: «تم إيقاف الرئيس أرياس مدة ستة أشهر، حتى 14 يوليو 2025، ولن يتمكن خلال هذه الفترة من المشاركة في أي من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم».
وتعني تلك العقوبة حرمان أرياس من أي نشاط يتعلق بمباريات المنتخب البنمي للرجال، الذي ينتمي لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)،
حيث سيشارك في ببطولة دوري الأمم في مارس القادم، كما يلعب مواجهتين بتصفيات كأس العالم 2026 في يونيو المقبل، قبل أن يتنافس ببطولة الكأس الذهبية، التي تستضيفها الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو 2025.
وكانت بنما صعدت لنهائي بطولة الكأس الذهبية للرجال عام 2023، لكنها أخفقت في حصد اللقب عقب خسارتها أمام المكسيك.
وقال أرياس أمس على وسائل التواصل الاجتماعي إن إيقافه كان بسبب تعليقات «مؤسفة» في مارس 2024.
وكشف رئيس اتحاد الكرة البنمي على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي «لقد استخدمت لغة مؤسفة للغاية لا ينبغي استخدامها مطلقا».
من جانبه، أشار الاتحاد إلى أن فرناندو أرسي، نائب الرئيس، سيتولى منصب الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة في بنما، حتى انتهاء الحظر المفروض على أرياس.
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