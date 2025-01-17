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فيفا يوقف رئيس اتحاد بنما

1/17/2025 8:09:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بنما‭ ‬سيتي‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬إيقاف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬بنما‭ ‬بسبب‭ ‬تعليقه‭ ‬الذي‭ ‬أساء‭ ‬فيه‭ ‬لإحدى‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭.‬

وأشار‭ ‬مانويل‭ ‬أرياس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مارتا‭ ‬كوكس،‭ ‬لاعبة‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬منتخب‭ ‬بنما‭ ‬للسيدات‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬سمينة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدلت‭ ‬بتصريحات‭ ‬انتقدت‭ ‬خلالها‭ ‬استعدادات‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البنمي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬الرئيس‭ ‬أرياس‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬حتى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬2025،‭ ‬ولن‭ ‬يتمكن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وتعني‭ ‬تلك‭ ‬العقوبة‭ ‬حرمان‭ ‬أرياس‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬يتعلق‭ ‬بمباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬البنمي‭ ‬للرجال،‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬لاتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬والكاريبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كونكاكاف‭)‬،‮
‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬القادم،‭ ‬كما‭ ‬يلعب‭ ‬مواجهتين‭ ‬بتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬الكأس‭ ‬الذهبية،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬يوليو‭ ‬2025‭.‬

وكانت‭ ‬بنما‭ ‬صعدت‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الكأس‭ ‬الذهبية‭ ‬للرجال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لكنها‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬اللقب‭ ‬عقب‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬المكسيك‭.‬

وقال‭ ‬أرياس‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬إيقافه‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬تعليقات‭ ‬‮«‬مؤسفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2024‭.‬

وكشف‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬البنمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬إكس‭) ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬استخدمت‭ ‬لغة‭ ‬مؤسفة‭ ‬للغاية‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬استخدامها‭ ‬مطلقا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فرناندو‭ ‬أرسي،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬سيتولى‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤقت‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬بنما،‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬أرياس‭.‬

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