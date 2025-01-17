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زفيريف وألكاراس إلى ثمن النهائي

1/17/2025 8:09:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأهل‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬عالميا‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثالث‭ ‬والصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬السابع‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وحقق‭ ‬زفيريف،‭ ‬حامل‭ ‬ذهبية‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬جايكوب‭ ‬فيرنلي‭ (‬92‭) ‬6-3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭.‬

وكان‭ ‬الألماني‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬ووصيف‭ ‬بطولتي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬2020‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس‭ ‬2024،‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوكا‭ ‬بوي‭ ‬والإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬مارتينيس‭ ‬في‭ ‬الدورين‭ ‬السابقين‭.‬

وتخلى‭ ‬ألكاراس‭ ‬الذي‭ ‬يخلو‭ ‬سجله‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬ملبورن،‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬بورغيش‭ (‬33‭) ‬6-2‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬و6‭-‬2‭.‬

وضرب‭ ‬ألكاراس‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درايبر‭ (‬18‭) ‬والأسترالي‭ ‬ألكسندر‭ ‬فوكيتش‭ (‬68‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقدم‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬إنجازه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬يبقى‭ ‬حتّى‭ ‬الآن‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭.‬

وعد‭ ‬ألكاراس‭ ‬الجماهير‭ ‬الأسترالية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬رود‭ ‬لايفر‭ ‬أرينا‭ ‬بأنه‭ ‬سيعمد‭ ‬إلى‭ ‬وشم‭ ‬صورة‭ ‬كنغر‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وقال‭ ‬ضاحكا‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬عليّ‭ ‬فعله‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬الكأس‮»‬‭.‬

ولحق‭ ‬الصربي‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عناء‭ ‬على‭ ‬التشيكي‭ ‬توماس‭ ‬ماشاك‭ (‬25‭) ‬6-1‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

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