زفيريف وألكاراس إلى ثمن النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا والإسباني كارلوس ألكاراس الثالث والصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب أمس الجمعة.
وحقق زفيريف، حامل ذهبية أولمبياد طوكيو صيف 2021، فوزه الثالث تواليا في ثلاث مجموعات بتغلبه على البريطاني جايكوب فيرنلي (92) 6-3 و6-4 و6-4 في الدور الثالث.
وكان الألماني البالغ 27 عاما ووصيف بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة 2020 ورولان غاروس 2024، قد فاز على الفرنسي لوكا بوي والإسباني بيدرو مارتينيس في الدورين السابقين.
وتخلى ألكاراس الذي يخلو سجله من لقب بطولة أستراليا فقط عن أول مجموعة في ملبورن، خلال فوزه على البرتغالي نونو بورغيش (33) 6-2 و6-4 و7-6 (7-3) و6-2.
وضرب ألكاراس موعدا مع الفائز من مباراة البريطاني جاك درايبر (18) والأسترالي ألكسندر فوكيتش (68) من أجل التقدم إلى ربع النهائي على غرار إنجازه العام الماضي والذي يبقى حتّى الآن أفضل نتيجة له في أستراليا.
وعد ألكاراس الجماهير الأسترالية على ملعب رود لايفر أرينا بأنه سيعمد إلى وشم صورة كنغر إذا فاز ببطولة أستراليا المفتوحة، وقال ضاحكا «كل ما عليّ فعله الآن هو رفع الكأس».
ولحق الصربي ديوكوفيتش بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوزه من دون عناء على التشيكي توماس ماشاك (25) 6-1 و6-4 و6-4.
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