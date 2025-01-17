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كولر: جاهزون لمواجهة أورلاندو بيراتس

1/17/2025 8:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭):‬‮
‬أكد‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق
الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬جاهزية‭ ‬فريقه‭ ‬لمواجهة‭ ‬أورلاندو‭ ‬بيراتس‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬كولر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مباراة‭ ‬موفقة‭ ‬لنا،‭ ‬وأعلم‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة؛‭ ‬لأن‭ ‬المنافس‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ويتصدر‭ ‬المجموعة،‭ ‬وقد‭ ‬أرهقنا‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وتصدر‭ ‬المجموعة،‭ ‬وهذه‭ ‬مهمة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ولكننا‭ ‬نستعد‭ ‬جيدا،‭ ‬ولدينا‭ ‬قائمة‭ ‬كبيرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬الغيابات‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭: ‬‮«‬بالفعل‭ ‬لدينا‭ ‬إصابات‭ ‬عديدة‭ ‬ومؤثرة،‭ ‬ولكن‭ ‬مهارة‭ ‬لاعبينا‭ ‬تعوض‭ ‬الغائبين‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يشارك‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬نفسه‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وإثبات‭ ‬جدارته،‭ ‬نخوض‭ ‬المران‭ ‬الختامي‭ ‬اليوم‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬سوف‭ ‬نحدد‭ ‬المجموعة‭ ‬الأكثر‭ ‬جاهزية،‭ ‬والمباراة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬لكي‭ ‬نخوضها‭ ‬بعناصر‭ ‬شابة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المشاركين‭ ‬بصفة‭ ‬أساسية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الحديث‭ ‬مبكر‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولة،‭ ‬ولكن‭ ‬الانتصارات‭ ‬تعد‭ ‬مؤشرا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وقد‭ ‬توجنا‭ ‬باللقب‭ ‬مرتين‭ ‬ونسعى‭ ‬للقب‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المنافسين‭ ‬لديهم‭ ‬فرص‭ ‬أقل‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات‭ ‬يمثل‭ ‬صعوبة‭ ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬نحن‭ ‬أقوياء‭ ‬ونعتمد‭ ‬على‭ ‬جمهورنا‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬اللاعب‭ ‬رقم‮
‬12‭ ‬ويمنحنا‭ ‬قوة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬وقائد‭ ‬الفريق،‭ ‬إن‭ ‬المواجهة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬استعداد‭ ‬فريقه‭ ‬التام‭ ‬لخوضها‭.‬

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