كولر: جاهزون لمواجهة أورلاندو بيراتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
القاهرة - (د ب أ):
أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق
الأهلي المصري جاهزية فريقه لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي اليوم السبت في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وقال كولر في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: «أتمنى أن تكون مباراة موفقة لنا، وأعلم أنها ستكون مواجهة صعبة؛ لأن المنافس لعب بشكل جيد ويتصدر المجموعة، وقد أرهقنا على ملعبه خلال مباراة الذهاب».
وأضاف: «هدفنا تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، وهذه مهمة ليست سهلة على الإطلاق، ولكننا نستعد جيدا، ولدينا قائمة كبيرة قادرة على تعويض الغيابات».
وأوضح المدرب السويسري: «بالفعل لدينا إصابات عديدة ومؤثرة، ولكن مهارة لاعبينا تعوض الغائبين وكل من يشارك يملك فرصة لتقديم نفسه بشكل جيد وإثبات جدارته، نخوض المران الختامي اليوم وبناء عليه سوف نحدد المجموعة الأكثر جاهزية، والمباراة ليست سهلة لكي نخوضها بعناصر شابة أو من غير المشاركين بصفة أساسية».
وتابع: «الحديث مبكر عن فرص الفوز بالبطولة، ولكن الانتصارات تعد مؤشرا على ذلك، وقد توجنا باللقب مرتين ونسعى للقب الثالث على التوالي ولكن هذا لا يعني أن المنافسين لديهم فرص أقل».
وقال: «لدينا خبرات كبيرة، ولكن ضغط المباريات يمثل صعوبة ورغم كل شيء نحن أقوياء ونعتمد على جمهورنا الذي يمثل اللاعب رقم
12 ويمنحنا قوة كبيرة».
من جانبه قال محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق، إن المواجهة ستكون صعبة، مؤكدا استعداد فريقه التام لخوضها.
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