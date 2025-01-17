غوف تلفت الأنظار بزيها الأصفر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حظيت‭ ‬نجمة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬راهنا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى،‭ ‬بسبب‭ ‬زيها‭ ‬الأصفر‭ ‬اللافت‭ ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬مارفل‭ ‬للأبطال‭ ‬الخارقين‭.‬

لكن‭ ‬خلافا‭ ‬للأبطال‭ ‬الخارقين،‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬أحيانا‭ ‬دخول‭ ‬المرحاض،‭ ‬حيث‭ ‬يصبح‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الزي‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭.‬

شرحت‭ ‬غوف‭ ‬المشكلة‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬صوفيا‭ ‬كينن‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الزي،‭ ‬أنا‭ ‬معجبة‭ ‬جدا‭ ‬بمارفل،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬البطلات‭ ‬الخارقات‭ ‬لديهن‭ ‬قواطع‭ ‬رائعة‭ ‬على‭ ‬ملابسهن،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أردت‭ ‬القيام‭ ‬به‮»‬‭.‬

وأقرت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬من‭ ‬المؤلم‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬ارتداؤه‭ ‬لأنه‭ ‬بدلة‭ ‬ضيقة،‭ ‬لذا‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أضع‭ ‬الجزء‭ ‬السفلي‭ ‬أولا‭ ‬واسحبه‭ ‬فوق‭ ‬رأسي،‭ ‬لذا‭ ‬هو‭ ‬صراع‭ ‬نوعا‭ ‬ما‮»‬‭.‬

أضافت‭ ‬ضاحكة‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مثانتك،‭ ‬فليست‭ ‬أيضا‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة،‭ ‬لكن‭ ‬عليك‭ ‬التضحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الموضة‮»‬‭. ‬ونشرت‭ ‬غوف‭ ‬لاحقا‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬انستجرام،‭ ‬تشرح‭ ‬كيفية‭ ‬ارتداء‭ ‬ونزع‭ ‬الزي‭ ‬بطريقة‭ ‬مرحة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دخول‭ ‬المرحاض‭.‬