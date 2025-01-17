غوف تلفت الأنظار بزيها الأصفر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): حظيت نجمة كرة المضرب الأمريكية كوكو غوف باهتمام كبير خلال مشاركتها راهنا في بطولة أستراليا الكبرى، بسبب زيها الأصفر اللافت المستوحى من عالم مارفل للأبطال الخارقين.
لكن خلافا للأبطال الخارقين، يتعين عليها أحيانا دخول المرحاض، حيث يصبح التعامل مع الزي أكثر تعقيدا.
شرحت غوف المشكلة بعد فوزها في الدور الأول على مواطنتها صوفيا كينن «بالنسبة الى هذا الزي، أنا معجبة جدا بمارفل، والعديد من البطلات الخارقات لديهن قواطع رائعة على ملابسهن، وهذا ما أردت القيام به».
وأقرت «في الواقع، من المؤلم نوعا ما ارتداؤه لأنه بدلة ضيقة، لذا علي أن أضع الجزء السفلي أولا واسحبه فوق رأسي، لذا هو صراع نوعا ما».
أضافت ضاحكة «إذا لم تتمكن من السيطرة على مثانتك، فليست أيضا فكرة جيدة، لكن عليك التضحية من أجل الموضة». ونشرت غوف لاحقا مقطع فيديو في صفحتها على موقع انستجرام، تشرح كيفية ارتداء ونزع الزي بطريقة مرحة، من أجل دخول المرحاض.
MENAFN17012025000055011008ID1109102910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.