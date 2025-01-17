Saturday, 18 January 2025 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوف تلفت الأنظار بزيها الأصفر

1/17/2025 8:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حظيت‭ ‬نجمة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬راهنا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى،‭ ‬بسبب‭ ‬زيها‭ ‬الأصفر‭ ‬اللافت‭ ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬مارفل‭ ‬للأبطال‭ ‬الخارقين‭.‬

لكن‭ ‬خلافا‭ ‬للأبطال‭ ‬الخارقين،‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬أحيانا‭ ‬دخول‭ ‬المرحاض،‭ ‬حيث‭ ‬يصبح‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الزي‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭.‬

شرحت‭ ‬غوف‭ ‬المشكلة‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬صوفيا‭ ‬كينن‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الزي،‭ ‬أنا‭ ‬معجبة‭ ‬جدا‭ ‬بمارفل،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬البطلات‭ ‬الخارقات‭ ‬لديهن‭ ‬قواطع‭ ‬رائعة‭ ‬على‭ ‬ملابسهن،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أردت‭ ‬القيام‭ ‬به‮»‬‭.‬

وأقرت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬من‭ ‬المؤلم‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬ارتداؤه‭ ‬لأنه‭ ‬بدلة‭ ‬ضيقة،‭ ‬لذا‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أضع‭ ‬الجزء‭ ‬السفلي‭ ‬أولا‭ ‬واسحبه‭ ‬فوق‭ ‬رأسي،‭ ‬لذا‭ ‬هو‭ ‬صراع‭ ‬نوعا‭ ‬ما‮»‬‭.‬

أضافت‭ ‬ضاحكة‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مثانتك،‭ ‬فليست‭ ‬أيضا‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة،‭ ‬لكن‭ ‬عليك‭ ‬التضحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الموضة‮»‬‭. ‬ونشرت‭ ‬غوف‭ ‬لاحقا‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬انستجرام،‭ ‬تشرح‭ ‬كيفية‭ ‬ارتداء‭ ‬ونزع‭ ‬الزي‭ ‬بطريقة‭ ‬مرحة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دخول‭ ‬المرحاض‭.‬

MENAFN17012025000055011008ID1109102910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث