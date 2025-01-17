أوكلاهوما يسقط كافالييرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): فرض الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر نفسه نجما في صراع القمة بين أفضل فريقين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه)، فسجل 40 نقطة، وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر لفوز كبير على كليفلاند كافالييرز 134-114.
على ملعب «بايكوم سنتر» في أوكلاهوما، قدّم غيلجوس-ألكسندر أداء مبهرا فسجل 40 نقطة للمرة الثامنة عشرة في مسيرته، ليثأر فريقه من خسارته أمام كافالييرز 122-129 الأسبوع الماضي في معركة شرسة في كليفلاند.
وأضاف ابن الـ26 عاما إلى رصيده 8 تمريرات حاسمة و3 متابعات، في حين ساهم مواطنه لوغوينتز دورت بـ22 نقطة، منها 6 رميات ثلاثية من المسافات البعيدة، وسجل جايلن وليامس 19 نقطة.
وتساوى كافالييرز وأوكلاهوما في صدارة منطقتيهما الشرقية والغربية تواليا مع 34 فوزا مقابل ست هزائم.
سعى غيلجوس-ألكسندر إلى التقليل من أهمية الفوز بعد انتهاء المباراة، وقال لقناة «تي إن تي»: «قدّمنا أداء جيدا الليلة. قمنا بالأشياء التي كان من المفترض أن نقوم بها».
وتابع: «لكن بالنسبة إلينا، كانت مجرد ليلة أخرى من كرة السلة، ليلة أخرى من التنافس معا، ليلة أخرى من المنافسة».
وأضاف: «لقد كانت مباراة مثيرة. كانت منقولة على شاشات التلفزة. لكن بالنسبة لنا، نحن في ملعبنا أمام أفضل الجماهير في (أن بي ايه). لقد بذلنا قصارى جهدنا وكانت النتيجة هي النتيجة».
أقرّ الكندي بأن فريق ثاندر شعر بالرضا عن إلحاق مثل هذه الهزيمة الشاملة بفريق كان قبل الخميس صاحب أفضل سجل في الدوري «هو أفضل الفرق، ومن الواضح أنك تريد اختبار نفسك ضد الأفضل لمعرفة أين أنت حقا. لقد اختبرنا أنفسنا وأعتقد أننا نجحنا».
وألقى كيني أتكينسون مدرب كافالييرز باللوم على الأخطاء الدفاعية «غير المعتادة» في خسارة فريقه.
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