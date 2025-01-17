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أوكلاهوما يسقط كافالييرز

1/17/2025 8:09:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فرض‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجوس‭-‬ألكسندر‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬القمة‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬فريقين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬فسجل‭ ‬40‭ ‬نقطة،‭ ‬وقاد‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬لفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬134‭-‬114‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بايكوم‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكلاهوما،‭ ‬قدّم‭ ‬غيلجوس‭-‬ألكسندر‭ ‬أداء‭ ‬مبهرا‭ ‬فسجل‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬ليثأر‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬كافالييرز‭ ‬122‭-‬129‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬كليفلاند‭.‬

وأضاف‭ ‬ابن‭ ‬الـ26‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و3‭ ‬متابعات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ساهم‭ ‬مواطنه‭ ‬لوغوينتز‭ ‬دورت‭ ‬بـ22‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬المسافات‭ ‬البعيدة،‭ ‬وسجل‭ ‬جايلن‭ ‬وليامس‭ ‬19‭ ‬نقطة‭.‬

وتساوى‭ ‬كافالييرز‭ ‬وأوكلاهوما‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬منطقتيهما‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭ ‬تواليا‭ ‬مع‭ ‬34‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬هزائم‭.‬

سعى‭ ‬غيلجوس‭-‬ألكسندر‭ ‬إلى‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة،‭ ‬وقال‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬إن‭ ‬تي‮»‬‭: ‬‮«‬قدّمنا‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬الليلة‭. ‬قمنا‭ ‬بالأشياء‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬كانت‭ ‬مجرد‭ ‬ليلة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬ليلة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬معا،‭ ‬ليلة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المنافسة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭. ‬كانت‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزة‭. ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬ملعبنا‭ ‬أمام‭ ‬أفضل‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭). ‬لقد‭ ‬بذلنا‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬هي‭ ‬النتيجة‮»‬‭.‬

أقرّ‭ ‬الكندي‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬ثاندر‭ ‬شعر‭ ‬بالرضا‭ ‬عن‭ ‬إلحاق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الشاملة‭ ‬بفريق‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬الخميس‭ ‬صاحب‭ ‬أفضل‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق،‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أنك‭ ‬تريد‭ ‬اختبار‭ ‬نفسك‭ ‬ضد‭ ‬الأفضل‭ ‬لمعرفة‭ ‬أين‭ ‬أنت‭ ‬حقا‭. ‬لقد‭ ‬اختبرنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نجحنا‮»‬‭.‬

وألقى‭ ‬كيني‭ ‬أتكينسون‭ ‬مدرب‭ ‬كافالييرز‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المعتادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭.‬

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