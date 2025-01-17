سابالينكا تبقي حلم الثلاثية قائما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): أبقت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى حاملة اللقب حلمها بإضافة لقب ثالث تواليا قائما ببلوغها الدور عينه في بطولة أستراليا المفتوحة أمس الجمعة.
تابعت سابالينكا حملة الدفاع عن لقبها الذي احرزته في العاميين الماضيين بنجاح بفوزها على الدنماركية كلارا توسون (42) 7-6 (7-5) و6-4.
وخسرت البيلاروسية التي يتوجب عليها بلوغ نصف النهائي في ملبورن من أجل الاحتفاظ بالمركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات بمواجهة وصيفتها البولندية إيغا شفيونتيك، إرسالها أربع مرات في المجموعة الأولى وخمس مرات في المجموع.
قالت سابالينكا «كانت المجموعة الأولى كانت صعبة للغاية». وتابعت «منحني الفوز بها المزيد من القوة الذهنية والثقة في الفوز بهذه المباراة من دون أن أقدّم أفضل ما لديّ».
وحققت سابالينكا فوزها الثالث تواليا بمجموعتين، وستواجه في دور ثمن النهائي الروسية الشابة ميرا أندريفا، المصنفة 15 عالميا في سن 17 عاما، والتي تغلبت على البولندية ماغدالينا فريخ (26) 6-2 و1-6 و6-2.
وواصلت الأمريكية كوكو غوف الثالثة سلسلة انتصاراتها التي رفعتها إلى 8 تواليا وحجزت مقعدها إلى ثمن النهائي بفوز على الكندية ليلى فرنانديس (29) 6-4 و6-2.
واحتاجت أوساكا المصنفة 51 عالميا إلى علاج في معدتها أثناء تقدمها 6-5 في المجموعة الأولى، والتي خسرتها في شوط كسر التعادل (3-7)، قبل أن تصافح منافستها وتغادر الملعب.
وهي المرة الثانية تضطر فيها أوساكا إلى الانسحاب في غضون أيام قليلة، إذ اختبرت السيناريو ذاته في دورة أوكلاند الاستعدادية لبطولة أستراليا أمام الدنماركية توسون.
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