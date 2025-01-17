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سابالينكا تبقي حلم الثلاثية قائما

1/17/2025 8:09:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أبقت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬الأولى‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬حلمها‭ ‬بإضافة‭ ‬لقب‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬قائما‭ ‬ببلوغها‭ ‬الدور‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

تابعت‭ ‬سابالينكا‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬الذي‭ ‬احرزته‭ ‬في‭ ‬العاميين‭ ‬الماضيين‭ ‬بنجاح‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الدنماركية‭ ‬كلارا‭ ‬توسون‭ (‬42‭) ‬7-6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬4‭.‬

وخسرت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬عليها‭ ‬بلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬بمواجهة‭ ‬وصيفتها‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬إرسالها‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وخمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬المجموع‭.‬

قالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬منحني‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬الذهنية‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬أقدّم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديّ‮»‬‭.‬

وحققت‭ ‬سابالينكا‭ ‬فوزها‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬بمجموعتين،‭ ‬وستواجه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬الروسية‭ ‬الشابة‭ ‬ميرا‭ ‬أندريفا،‭ ‬المصنفة‭ ‬15‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬والتي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬ماغدالينا‭ ‬فريخ‭ (‬26‭) ‬6-2‭ ‬و1‭-‬6‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وواصلت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الثالثة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراتها‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬تواليا‭ ‬وحجزت‭ ‬مقعدها‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬الكندية‭ ‬ليلى‭ ‬فرنانديس‭ (‬29‭) ‬6-4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

واحتاجت‭ ‬أوساكا‭ ‬المصنفة‭ ‬51‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬في‭ ‬معدتها‭ ‬أثناء‭ ‬تقدمها‭ ‬6‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬والتي‭ ‬خسرتها‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭ (‬3-7‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصافح‭ ‬منافستها‭ ‬وتغادر‭ ‬الملعب‭.
‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬تضطر‭ ‬فيها‭ ‬أوساكا‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬إذ‭ ‬اختبرت‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬أوكلاند‭ ‬الاستعدادية‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬أمام‭ ‬الدنماركية‭ ‬توسون‭.‬

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