الراجحي أول سعودي يحرز لقب فئة السيارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شبيطة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬السائق‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ (‬أوفردرايف‭) ‬أول‭ ‬سعودي‭ ‬يحرز‭ ‬لقب‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الصحراوي‭ ‬لفئة‭ ‬السيارات،‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬المرحلة‭ ‬12‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬شبيطة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

تقدّم‭ ‬الراجحي‭ (‬43‭ ‬عاما‭) ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬هنك‭ ‬لاتيغان‭ (‬تويوتا‭) ‬بفارق‭ ‬3‭:‬57‭ ‬دقائق‭ ‬والسويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إكستروم‭ (‬فورد‭) ‬بفارق‭ ‬20‭:‬21‭ ‬دقيقة،‭ ‬في‭ ‬الرالي‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬مسافته‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭.‬

وحقق‭ ‬الراجحي‭ ‬الذي‭ ‬ينحدر‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬ثرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مبتغاه‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬محاولات‭ ‬محرزا‭ ‬لقب‭ ‬الرالي‭ ‬الصحراوي‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وكانت‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬حققها‭ ‬ابن‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬تويوتا‭.‬

قال‭ ‬الراجحي‭ ‬عقب‭ ‬تتويجه‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الرالي‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا،‭ ‬جدا،‭ ‬وفخور‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬للسعوديين‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الرالي‭ ‬سهلا،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬الأصعب‭ ‬الذي‭ ‬خضته‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬لقد‭ ‬حققنا‭ ‬بعض‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬اليوم‭: ‬أول‭ ‬سائق‭ ‬سعودي‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬بالرالي،‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬لم‭ ‬يتفوق‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مصنعي،‭ ‬لكننا‭ ‬نجحنا‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يُسجّل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

ونجح‭ ‬تكتيك‭ ‬الراجحي،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ (‬دبليو‭ ‬2‭ ‬آر‭ ‬سي‭) ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬بعدما‭ ‬صب‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬لإعادة‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬لاتيغان،‭ ‬فدخل‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬متفوقا‭ ‬واحتفظ‭ ‬بالصدارة‭ ‬حتى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الراجحي،‭ ‬جلس‭ ‬الملاح‭ ‬الألماني‭ ‬تيمو‭ ‬غوتشالك‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭.‬