الراجحي أول سعودي يحرز لقب فئة السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
شبيطة - (أ ف ب): بات السائق يزيد الراجحي (أوفردرايف) أول سعودي يحرز لقب رالي دكار الصحراوي لفئة السيارات، عقب انتهاء المرحلة 12 الأخيرة أمس الجمعة في شبيطة في المملكة العربية السعودية.
تقدّم الراجحي (43 عاما) الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 3:57 دقائق والسويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 20:21 دقيقة، في الرالي الذي بلغت مسافته 8 آلاف كيلومتر.
وحقق الراجحي الذي ينحدر من عائلة ثرية في مجال الأعمال المصرفية في البلاد، مبتغاه بعد عدة محاولات محرزا لقب الرالي الصحراوي الشهير الذي تستضيفه السعودية منذ عام 2020.
وكانت أفضل نتيجة حققها ابن العاصمة الرياض في رالي دكار، المركز الثالث عام 2022 على متن تويوتا.
قال الراجحي عقب تتويجه في مشاركته الحادية عشرة في الرالي الشهير «أنا سعيد جدا، جدا، وفخور بهذا الإنجاز للسعوديين. لم يكن الرالي سهلا، بل هو الأصعب الذي خضته في آخر 11 سنة».
تابع «بالطبع لقد حققنا بعض الأرقام القياسية اليوم: أول سائق سعودي يحقق الفوز بالرالي، وأيضا في آخر 25 سنة لم يتفوق أي فريق خاص على فريق مصنعي، لكننا نجحنا بهذا الأمر هذه المرة. هذا الفوز يُسجّل في التاريخ».
ونجح تكتيك الراجحي، وصيف بطل العالم للراليات الصحراوية (دبليو 2 آر سي) في الموسمين الأخيرين، بعدما صب جهوده في المرحلة الحادية عشرة قبل الأخيرة لإعادة انتزاع الصدارة من لاتيغان، فدخل المرحلة الأخيرة متفوقا واحتفظ بالصدارة حتى خط النهاية.
وإلى جانب الراجحي، جلس الملاح الألماني تيمو غوتشالك الذي أحرز اللقب عام 2011 إلى جانب القطري ناصر العطية.
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