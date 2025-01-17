دوري ((فريج الذهب)) ينطلق على ملاعب الفريج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنطلق اليوم السبت منافسات النسخة الأولى من دوري «فريج الذهب»، الذي يقام على الملاعب الخاصة بمشروع «ملاعب الفريج»، أحد المشاريع والمبادرات الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
ويعتبر دوري «فريج الذهب» أحد البرامج الرائد التي وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الهيئة العامة للرياضة لتنظيمها بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم وأكاديمية سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة لمواهب كرة القدم، حيث يندرج الدور ضمن مبادرة «جيل الذهب» والمخصصة لتطوير الفئات العمرية في المملكة.
وتأتي توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتنظيم هذه المبادرة بهدف تحقيق العديد من الأهداف، في مقدمتها تفعيل دور مشروع ملاعب الفريج الاستراتيجي في استقطاب الشباب في مختلف مدن وقرى المملكة، بجانب تحفيزهم وتوجيه طاقاتهم نحو ممارسة الرياضة واتخاذها كأسلوب حياة صحي منذ الصغر.
كما تعمل مبادرة «فريج الذهب» على تعزيز دور الرياضة المجتمعية، حيث تم تخصيصها اللاعبين الشبان وصغار السن بهدف حثهم على اتخاذ الرياضة كثقافة وسبيل للارتقاء بالمجتمع وتغيير سلوكهم نحو الأفضل، إلى جانب غرس الروح الوطنية وقيم التسامح ومبادئ الروح الرياضية.
إلى جانب ذلك فإن مبادرة دوري «فريج الذهب»، تشتمل على أهداف فنية ورياضية مهمة، من خلال وجود مدربين مختصين في مجال الفئات العمرية سيتواجدون في الملاعب المختلفة بهدف اكتشاف المواهب التي يمكن ان تستفيد للأندية الرياضية من قدراتها.
وتشهد منافسات دوري «فريج الذهب» مشاركة أكثر من 500 لاعب من مواليد (2012 - 2013 - 2014)، حيث تستهدف اللاعبين غير المسجلين في كشوفات الاتحاد البحريني لكرة القدم، مما يجعل من هذه البطولة فرصة كبيرة لاكتشاف مواهب جديدة وواعدة، وتقام المنافسات على 7 ملاعب من ملاعب مبادرة «ملاعب الفرجان» في جميع محافظات المملكة الأربع.
ومن المنتظر أن تنطلق المنافسات من المحافظة الشمالية، وستقام مباريات اليوم الافتتاحي على ملعب مركز تمكين شباب أبو قوة عصر اليوم السبت، على أن تستمر المنافسات توالياً في المحافظات، ويحتضن ملعب حديقة خليفة الكبرى منافسات المحافظة الجنوبية والتي ستنطلق غدا الأحد.
كما تنطلق منافسات محافظة العاصمة يوم الأربعاء بملعب مركز تمكين شباب القادسية، وتستمر يوم الخميس بملعب حديقة أبو غزال، وأخيراً تنطلق منافسات محافظة المحرق يوم الجمعة بملعب حديقة حي النور، وتتواصل المنافسات بيوم السبت على ملعب حديقة
حي
الشروق.
MENAFN17012025000055011008ID1109102902
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.