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دوري ((فريج الذهب)) ينطلق على ملاعب الفريج

1/17/2025 8:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخاصة‭ ‬بمشروع‭ ‬‮«‬ملاعب‭ ‬الفريج‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

ويعتبر‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬الرائد‭ ‬التي‭ ‬وجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لتنظيمها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وأكاديمية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمواهب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬يندرج‭ ‬الدور‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬جيل‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬والمخصصة‭ ‬لتطوير‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتأتي‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬مشروع‭ ‬ملاعب‭ ‬الفريج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬المملكة،‭ ‬بجانب‭ ‬تحفيزهم‭ ‬وتوجيه‭ ‬طاقاتهم‭ ‬نحو‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬واتخاذها‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭.‬

كما‭ ‬تعمل‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الرياضة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‭ ‬وصغار‭ ‬السن‭ ‬بهدف‭ ‬حثهم‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الرياضة‭ ‬كثقافة‭ ‬وسبيل‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمجتمع‭ ‬وتغيير‭ ‬سلوكهم‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غرس‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬وقيم‭ ‬التسامح‭ ‬ومبادئ‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬مبادرة‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬فنية‭ ‬ورياضية‭ ‬مهمة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬مدربين‭ ‬مختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬سيتواجدون‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬المختلفة‭ ‬بهدف‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تستفيد‭ ‬للأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬قدراتها‭.‬

وتشهد‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ (‬2012‭ - ‬2013‭ - ‬2014‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬جديدة‭ ‬وواعدة،‭ ‬وتقام‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬7‭ ‬ملاعب‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ملاعب‭ ‬الفرجان‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬الأربع‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وستقام‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبو‭ ‬قوة‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬المنافسات‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬المحافظات،‭ ‬ويحتضن‭ ‬ملعب‭ ‬حديقة‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى‭ ‬منافسات‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

كما‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بملعب‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬القادسية،‭ ‬وتستمر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بملعب‭ ‬حديقة‭ ‬أبو‭ ‬غزال،‭ ‬وأخيراً‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بملعب‭ ‬حديقة‭ ‬حي‭ ‬النور،‭ ‬وتتواصل‭ ‬المنافسات‭ ‬بيوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬حديقة‮
‬حي‮
‬الشروق‭.‬

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