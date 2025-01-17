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عبدالله بن عيسى يهنئ خالد بن سلطان بفوز الراجحي

1/17/2025 8:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬أجمل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬العبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بتحقيق‭ ‬البطل‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬لقب‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬2025‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الغير‭ ‬مسبوق‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الرالي‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬لقبه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬كأول‭ ‬سعودي‭ ‬يحقق‭ ‬لقب‭ ‬داكار،‭ ‬وأول‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬ويدخل‭ ‬التاريخ‭ ‬كأول‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬خاص‭ ‬غير‭ ‬مصنعي‭ ‬يفوز‭ ‬باللقب‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬إنما‭ ‬يعكس‭ ‬القدرات‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬بشرية‭ ‬وامكانيات‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬تؤكد‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬أي‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مستوى،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬عموماً‭ ‬ورياضة‭ ‬السيارات‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬سخي‭ ‬ولا‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المتسابق‭ ‬العالمي‭ ‬بطل‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬مكانته‭ ‬العالمية‭ ‬وامكانياته‭ ‬الهائلة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المتسابقين‭ ‬والفرق‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬انتزاعه‭ ‬للقب‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬عاكساً‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬امكانيات‭ ‬عالية،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وأن‭ ‬تشهد‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والارتقاء‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬العالمية‭.‬

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