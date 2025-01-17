عبدالله بن عيسى يهنئ خالد بن سلطان بفوز الراجحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
رفع الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أجمل التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بتحقيق البطل السعودي يزيد الراجحي لقب رالي داكار 2025.
وأكد الشيخ عبدالله بن عيسى أن هذا الانجاز الغير مسبوق الذي جاء في هذه النسخة من هذا الرالي العالمي الذي أقيم على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة بتحقيق لقبه من قبل البطل العالمي يزيد الراجحي كأول سعودي يحقق لقب داكار، وأول متسابق من البلد المستضيف يحقق هذا اللقب ويدخل التاريخ كأول متسابق من فريق خاص غير مصنعي يفوز باللقب منذ 25 عاماً، وأن هذا الانجاز إنما يعكس القدرات الهائلة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية من كوادر بشرية وامكانيات وبنية تحتية تؤكد قدرتها على استضافة وتنظيم أي حدث رياضي على أي مستوى، كما أن ما تحقق من إنجاز تاريخي غير مسبوق يعكس ما تحظى به الرياضة عموماً ورياضة السيارات خصوصاً من دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما هنأ الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة المتسابق العالمي بطل رالي داكار المتسابق السعودي يزيد الراجحي الذي أثبت مكانته العالمية وامكانياته الهائلة بين جميع المتسابقين والفرق العالمية بعد انتزاعه للقب رالي داكار عن جدارة واستحقاق عاكساً ما يمتلكه المتسابق السعودي من امكانيات عالية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن تشهد مزيد من التطور والارتقاء وتحقيق المزيد من الانجازات العالمية.
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