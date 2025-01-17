اليوم ختام بطولة خالد بن حمد الدولية لقفز الحواجز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ارتفعت وتيرة الإثارة والندية في مسابقات بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الدولية لقفز الحواجز «فئة نجمة واحدة» التي ينظمها الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة بميدان الرفه بالاتحاد الرياضي العسكري.
وشهدت منافسات اليوم الثاني أمس الجمعة منافسات قوية ومفتوحة بين الفرسان وسط تألق لافت من الفرسان في تقديم لوحة فنية مرتفعة تؤكد الاستمرارية في العطاء والتألق والمستويات الفنية العالية.
وأشادت هدى جناحي عضو لجنة قفز الحواجز بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عضو اللجنة المنظمة لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الدولية لقفز الحواجز بالمستويات التي شهدتها البطولة على مدار اليومين الأول والثاني، متمنية لكافة الفرسان التوفيق والنجاح في اليوم الختامي.
وتوجت هدى جناحي الفائزين في مسابقات يوم الجمعة، وأحرز فارس فريق وزارة الداخلية سلطان عبدالعزيز الرميحي المركز الأول في المسابقة الأولى على ارتفاع حواجز 100 سم مع الجواد بوليرو (شاهين) بزمن قدره 31.04 ثانية، وفي المركز الثاني حل الفارس محمد الملا مع الجواد كويك ستيب بزمن قدره 31.47 ثانية، والمركز الثاني من نصيب الفارس علي حسين مع الجواد لونا بزمن قدره 31.98 ثانية.
وحقق فارس فريق وزارة الداخلية معيوف عبدالعزيز الرميحي لقب المسابقة الثانية على ارتفاع حواجز 110 سم مع الجواد كريسسيندو بزمن قدره 23.21 ثانية، والمركز الثاني زميله في الفريق حسين محمد دادالله مع الجواد فينا (ليين) بزمن قدره 23.83 ثانية، والمركز الثالث فارس فريق وزارة الداخلية أيضاً سلطان عبدالعزيز الرميحي مع الجواد اريس دي والبوت بزمن قدره 24.16 ثانية.
اليوم ختام البطولة
ويسدل الستار رسميا على منافسات البطولة اليوم السبت، وستبدأ المنافسات بإقامة البطولة الصغرى على ارتفاع حواجز 120 سم عند العاشرة صباحا، ثم ستقام المسابقة الوسطى على ارتفاع حواجز 130 سم، فيما ستقام المسابقة الكبرى على ارتفاع حواجز 140 سم.
الأبواب مفتوحة للجماهير
ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة للجماهير لحضور الفعاليات والاستمتاع بالأجواء المثالية التي سيشهدها اليوم الختامي للبطولة انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.
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