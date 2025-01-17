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اليوم ختام بطولة خالد بن حمد الدولية لقفز الحواجز

1/17/2025 8:09:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ارتفعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الدولية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬‮«‬فئة‭ ‬نجمة‭ ‬واحدة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬بميدان‭ ‬الرفه‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭.‬

وشهدت‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬ومفتوحة‭ ‬بين‭ ‬الفرسان‭ ‬وسط‭ ‬تألق‭ ‬لافت‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬لوحة‭ ‬فنية‭ ‬مرتفعة‭ ‬تؤكد‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬والتألق‭ ‬والمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬العالية‭.‬

وأشادت‭ ‬هدى‭ ‬جناحي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الدولية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬بالمستويات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليومين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني،‭ ‬متمنية‭ ‬لكافة‭ ‬الفرسان‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭.‬

وتوجت‭ ‬هدى‭ ‬جناحي‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وأحرز‭ ‬فارس‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬سلطان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرميحي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬حواجز‭ ‬100‭ ‬سم‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬بوليرو‭ (‬شاهين‭) ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬31‭.‬04‭ ‬ثانية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حل‭ ‬الفارس‭ ‬محمد‭ ‬الملا‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬كويك‭ ‬ستيب‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬31‭.‬47‭ ‬ثانية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفارس‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬لونا‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬31‭.‬98‭ ‬ثانية‭.‬

وحقق‭ ‬فارس‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬معيوف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرميحي‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬حواجز‭ ‬110‭ ‬سم‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬كريسسيندو‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬23‭.‬21‭ ‬ثانية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬دادالله‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬فينا‭ (‬ليين‭) ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬23‭.‬83‭ ‬ثانية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬فارس‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أيضاً‭ ‬سلطان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرميحي‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬اريس‭ ‬دي‭ ‬والبوت‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬24‭.‬16‭ ‬ثانية‭.‬

اليوم‭ ‬ختام‭ ‬البطولة

ويسدل‭ ‬الستار‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬وستبدأ‭ ‬المنافسات‭ ‬بإقامة‭ ‬البطولة‭ ‬الصغرى‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬حواجز‭ ‬120‭ ‬سم‭ ‬عند‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا،‭ ‬ثم‭ ‬ستقام‭ ‬المسابقة‭ ‬الوسطى‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬حواجز‭ ‬130‭ ‬سم،‭ ‬فيما‭ ‬ستقام‭ ‬المسابقة‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬حواجز‭ ‬140‭ ‬سم‭.‬

الأبواب‭ ‬مفتوحة‭ ‬للجماهير

ووجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬الدعوة‭ ‬للجماهير‭ ‬لحضور‭ ‬الفعاليات‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬سيشهدها‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭.‬

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