تحت رعاية خالد بن حمدانطلاق بطولة كأس العالم للمبارزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتحت صباح أمس الجمعة بطولة كأس العالم للمبارزة للشباب لسلاح ابيه للذكور والاناث حيث تقام منافسات البطولة على صالة مدينة خليفة الرياضية، وتستمر لغاية يوم الأحد المقبل وشهد حفل الافتتاح سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، والشيخ محمد بن دعيج رئيس اللجنة البارالمبة البحرينية،
والشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة، بالإضافة لعدد من أعضاء الاتحاد وكبار الضيوف والمدعوين.
من جهته قدم سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة شكره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على رعاية سموه الكريمة لبطولة العالم للمبارزة، والتي تعكس مدى حرصه واهتمامه بتطوير القطاع الرياضي في المملكة ودعم كافة الجهود لاستضافة أهم وأكبر البطولات العالمية، بهدف تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة في المنطقة والعالم.
كما أشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، بالعمل الذي يقوم به مجلس إدارة الاتحاد البحريني للمبارزة برئاسة الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة، لتطوير لعبة المبارزة التي تعد من الرياضات الأولمبية المهمة، مثمناً الجهود الكبيرة لاستضافة بطولة كأس العالم للمبارزة للشباب لسلاح ابيه للذكور والاناث، منوهاً بحسن التنظيم الدي يتناسب مع مكانة وسمعة الرياضة البحرينية.
وتوج الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول دوتشيني وفي المركز الثاني غورين والمركز الثالث مصطفين والثالث مكرر لاسيك.
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