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تحت رعاية خالد بن حمدانطلاق بطولة كأس العالم للمبارزة

1/17/2025 8:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬افتتحت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمبارزة‭ ‬للشباب‭ ‬لسلاح‭ ‬ابيه‭ ‬للذكور‭ ‬والاناث‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتستمر‭ ‬لغاية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬القاسمي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادات‭ ‬الآسيوي‭ ‬والعربي‭ ‬والإماراتي‭ ‬للمبارزة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبة‭ ‬البحرينية،‭ ‬

والشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬وكبار‭ ‬الضيوف‭ ‬والمدعوين‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬الكريمة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمبارزة،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬حرصه‭ ‬واهتمامه‭ ‬بتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لاستضافة‭ ‬أهم‭ ‬وأكبر‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالعمل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لتطوير‭ ‬لعبة‭ ‬المبارزة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬الأولمبية‭ ‬المهمة،‭ ‬مثمناً‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمبارزة‭ ‬للشباب‭ ‬لسلاح‭ ‬ابيه‭ ‬للذكور‭ ‬والاناث،‭ ‬منوهاً‭ ‬بحسن‭ ‬التنظيم‭ ‬الدي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مكانة‭ ‬وسمعة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وتوج‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬دوتشيني‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬غورين‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬مصطفين‭ ‬والثالث‭ ‬مكرر‭ ‬لاسيك‭.‬

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