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دار كليب يخسر أولى مواجهاته في الأندية العربية

1/17/2025 8:08:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

خسر‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ممثل‭ ‬طائرة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬43‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أولى‭ ‬مواجهاته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬15‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬صالة‭ ‬النادي‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭. ‬وكان‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬الأقرب‭ ‬لكسب‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬21‭-‬18‭.‬

وسيخوض‭ ‬ممثل‭ ‬المملكة‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الشرطة‭ ‬القطري‭.‬

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