دار كليب يخسر أولى مواجهاته في الأندية العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
خسر فريق دار كليب ممثل طائرة المملكة في بطولة الأندية العربية 43 للكرة الطائرة أولى مواجهاته في البطولة أمام الأهلي المصري بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-23، 25-18، 25-15 في اللقاء الذي احتضنته صالة النادي العربي القطري. وكان دار كليب الأقرب لكسب الشوط الأول عندما تقدم بالنتيجة 21-18.
وسيخوض ممثل المملكة مباراته الثانية يوم الأحد القادم أمام فريق الشرطة القطري.
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