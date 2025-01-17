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الرئيس الأمريكي المنتخب: حظر تطبيق تيك توك متروك لي

1/17/2025 3:33:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 1 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن قرار حظر تطبيق تيك توك أمر متروك له وذلك عقب تأييد المحكمة العليا حظر المنصة الاجتماعية الصينية اعتبارا من بعد غد الأحد لـ "خطرها على الأمن القومي الأمريكي".
لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لديه سلطة إلغاء الحظر على التطبيق الشهير فور تسلمه منصبه في اليوم التالي أي الإثنين المقبل.
وقال ترامب في تصريحات لشبكة "سي إن إن" في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا "في النهاية الأمر متروك لي لذا سترون ما أفعله".
وعندما سئل عما إذا كان سيتخذ تدابير لإلغاء الحظر أعاد التأكيد بأنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن موضحا "لقد أعطاني الكونغرس القرار. لذا سأتخذ القرار".
وأشار إلى أن اتصاله الهاتفي الذي أجراه قبل ساعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تناول تطبيق تيك توك بالإضافة إلى قضايا التجارة قائلا إنهما "أجريا محادثة رائعة حول تيك توك وحول العديد من الموضوعات الأخرى".
وقبل قليل أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرار وزارة العدل بحظر تيك توك مالم يبع إلى مالك أمريكي مما يمهد الطريق لإغلاق المنصة الاجتماعية الصينية في الولايات المتحدة اعتبارا من بعد غد الأحد.
وعزت المحكمة العليا حكمها بحظر تيك توك إلى قناعتها بالمخاوف الأمنية التي يمثلها التطبيق بسبب جمع البيانات الواسع النطاق وأضافت "تجمع المنصة معلومات شخصية واسعة النطاق من مستخدميها وحولهم".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع على التشريع الذي أقره الكونغرس لحظر تيك توك في الولايات لمتحدة مالم تبع الشركة المالكة للتطبيق حصتها لشخص أمريكي بحلول 19 يناير 2025. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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