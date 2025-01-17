الرئيس الأمريكي المنتخب: حظر تطبيق تيك توك متروك لي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 17 - 1 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
إن قرار حظر تطبيق تيك توك أمر متروك له وذلك عقب تأييد المحكمة العليا حظر المنصة الاجتماعية الصينية اعتبارا من بعد غد الأحد لـ "خطرها على الأمن القومي الأمريكي".
لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لديه سلطة إلغاء الحظر على التطبيق الشهير فور تسلمه منصبه في اليوم التالي أي الإثنين المقبل.
وقال ترامب في تصريحات لشبكة "سي إن إن" في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا "في النهاية الأمر متروك لي لذا سترون ما أفعله".
وعندما سئل عما إذا كان سيتخذ تدابير لإلغاء الحظر أعاد التأكيد بأنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن موضحا "لقد أعطاني الكونغرس القرار. لذا سأتخذ القرار".
وأشار إلى أن اتصاله الهاتفي الذي أجراه قبل ساعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تناول تطبيق تيك توك بالإضافة إلى قضايا التجارة قائلا إنهما "أجريا محادثة رائعة حول تيك توك وحول العديد من الموضوعات الأخرى".
وقبل قليل أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرار وزارة العدل بحظر تيك توك مالم يبع إلى مالك أمريكي مما يمهد الطريق لإغلاق المنصة الاجتماعية الصينية في الولايات المتحدة اعتبارا من بعد غد الأحد.
وعزت المحكمة العليا حكمها بحظر تيك توك إلى قناعتها بالمخاوف الأمنية التي يمثلها التطبيق بسبب جمع البيانات الواسع النطاق وأضافت "تجمع المنصة معلومات شخصية واسعة النطاق من مستخدميها وحولهم".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع على التشريع الذي أقره الكونغرس لحظر تيك توك في الولايات لمتحدة مالم تبع الشركة المالكة للتطبيق حصتها لشخص أمريكي بحلول 19 يناير 2025. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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