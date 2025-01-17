الرئيس الفلسطيني: مستعدون لتولي المسؤولية كاملة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 17 - 1 (كونا) -- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي "مسؤوليتها كاملة" في قطاع غزة باعتباره جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددا على ضرورة وقف اطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الفوري من القطاع.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الرئيس أكد مرارا وتكرارا أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن عن وطنه.
واضافت أن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس عباس قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها للتخفيف من معاناة شعبنا وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واستلام المعابر وإعادة الإعمار.
وناشدت الرئاسة المجتمع الدولي ودول الجوار والدول المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وهو الأمر الذي جرى تأكيده في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا بعقد المؤتمر الدولي للسلام وذلك لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
وثمنت الرئاسة عاليا الجهود التي بذلها "الأخوة في دولة قطر وجهود جمهورية مصر العربية طيلة الفترة الماضية لتحقيق الاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضافت "ولا ننسى الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية كذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا".
كما ثمنت دور شعوب العالم التي خرجت تأييدا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.(النهاية)
ن ق / ه س ص
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