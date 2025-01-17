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الرئيس الفلسطيني: مستعدون لتولي المسؤولية كاملة في غزة

1/17/2025 3:33:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 1 (كونا) -- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي "مسؤوليتها كاملة" في قطاع غزة باعتباره جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددا على ضرورة وقف اطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الفوري من القطاع.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الرئيس أكد مرارا وتكرارا أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن عن وطنه.
واضافت أن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس عباس قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها للتخفيف من معاناة شعبنا وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واستلام المعابر وإعادة الإعمار.
وناشدت الرئاسة المجتمع الدولي ودول الجوار والدول المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وهو الأمر الذي جرى تأكيده في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا بعقد المؤتمر الدولي للسلام وذلك لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
وثمنت الرئاسة عاليا الجهود التي بذلها "الأخوة في دولة قطر وجهود جمهورية مصر العربية طيلة الفترة الماضية لتحقيق الاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضافت "ولا ننسى الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية كذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا".
كما ثمنت دور شعوب العالم التي خرجت تأييدا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.(النهاية)

ن ق / ه س ص


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