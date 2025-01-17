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الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي المنتخب: مستعدون لتقدم أكبر في العلاقات مع الولايات المتحدة

1/17/2025 3:33:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 17 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة عن أمل بلاده في أن تكون هناك بداية موفقة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة خلال عهد الرئيس الأمريكي الجديد مؤكدا استعداد بكين لتمكين هذه العلاقات من تحقيق تقدم أكبر في نقطة الانطلاق الجديدة.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها شي مع نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حيث جدد تهنئته قبيل تنصيبه بشكل رسمي.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس شي قوله إن الصين والولايات المتحدة تسعيان وراء الأحلام الخاصة بكل منهما وتعملان على أن يعيش شعبهما حياة أفضل مشيرا إلى أن للبلدين مصالح مشتركة كبيرة وآفاق تعاون واسعة لذا يمكنهما أن يصبحا صديقين وشريكين وعامل نجاح لبعضهما البعض كي يتحقق لهما الازدهار المشترك بما يعود بالنفع على شعبيهما والعالم كله.
وأوضح شي أن لا مفر من وجود خلافات بين الصين والولايات المتحدة باعتبارهما دولتين كبيرتين تختلف ظروفهما الواقعية مضيفا "الأهم هو احترام المصالح الجوهرية والمخاوف الكبرى للطرف الآخر وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات".
وأشار الى أن قضية تايوان تخص سيادة الصين وسلامة أراضيها مطالبا واشنطن بالتعامل معها بحذر.
وأضاف "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين هو المنفعة المتبادلة والفوز المشترك لذا يجب ألا يكون خيارنا المواجهة والصراع" مؤكدا أن على الجانبين تعزيز التعاون وفق مبادئ "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين" من أجل تحقيق "أمور عظيمة" مفيدة للشعبين والعالم حتى تبحر "السفينتان العملاقتان" الصينية والأمريكية على مسار التنمية المستقرة الصحية والمستدامة إلى الأمام.
من جانبه نقل البيان عن ترامب أنه يعتز بالعلاقات "العظيمة" التي تجمع بينه وبين الرئيس شي جين بينغ معربا عن أمله في الحفاظ على الحوار والتواصل معه وعقد لقاء معه في أقرب وقت.
وأضاف ترامب "أن الولايات المتحدة والصين من أهم الدول في العالم اليوم وعليهما الحفاظ على صداقة دائمة لصيانة السلام العالمي".
واتفق الرئيسان على إنشاء قناة للتواصل الاستراتيجي للحفاظ على الاتصال المنتظم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى صعيد آخر سيحضر نائب الرئيس الصيني هان تشنغ حفل تنصيب الرئيس ترامب المقرر إقامته يوم الاثنين القادم بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة. (النهاية)

س ل ق / ر ج


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