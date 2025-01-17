الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي المنتخب: مستعدون لتقدم أكبر في العلاقات مع الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 17 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة عن أمل بلاده في أن تكون هناك بداية موفقة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة خلال عهد الرئيس الأمريكي الجديد مؤكدا استعداد بكين لتمكين هذه العلاقات من تحقيق تقدم أكبر في نقطة الانطلاق الجديدة.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها شي مع نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
حيث جدد تهنئته قبيل تنصيبه بشكل رسمي.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس شي قوله إن الصين والولايات المتحدة تسعيان وراء الأحلام الخاصة بكل منهما وتعملان على أن يعيش شعبهما حياة أفضل مشيرا إلى أن للبلدين مصالح مشتركة كبيرة وآفاق تعاون واسعة لذا يمكنهما أن يصبحا صديقين وشريكين وعامل نجاح لبعضهما البعض كي يتحقق لهما الازدهار المشترك بما يعود بالنفع على شعبيهما والعالم كله.
وأوضح شي أن لا مفر من وجود خلافات بين الصين والولايات المتحدة باعتبارهما دولتين كبيرتين تختلف ظروفهما الواقعية مضيفا "الأهم هو احترام المصالح الجوهرية والمخاوف الكبرى للطرف الآخر وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات".
وأشار الى أن قضية تايوان تخص سيادة الصين وسلامة أراضيها مطالبا واشنطن بالتعامل معها بحذر.
وأضاف "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين هو المنفعة المتبادلة والفوز المشترك لذا يجب ألا يكون خيارنا المواجهة والصراع" مؤكدا أن على الجانبين تعزيز التعاون وفق مبادئ "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين" من أجل تحقيق "أمور عظيمة" مفيدة للشعبين والعالم حتى تبحر "السفينتان العملاقتان" الصينية والأمريكية على مسار التنمية المستقرة الصحية والمستدامة إلى الأمام.
من جانبه نقل البيان عن ترامب أنه يعتز بالعلاقات "العظيمة" التي تجمع بينه وبين الرئيس شي جين بينغ معربا عن أمله في الحفاظ على الحوار والتواصل معه وعقد لقاء معه في أقرب وقت.
وأضاف ترامب "أن الولايات المتحدة والصين من أهم الدول في العالم اليوم وعليهما الحفاظ على صداقة دائمة لصيانة السلام العالمي".
واتفق الرئيسان على إنشاء قناة للتواصل الاستراتيجي للحفاظ على الاتصال المنتظم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى صعيد آخر سيحضر نائب الرئيس الصيني هان تشنغ حفل تنصيب الرئيس ترامب المقرر إقامته يوم الاثنين القادم بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة. (النهاية)
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