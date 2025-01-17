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(التربية) تفتح باب التظلمات على نتائج اختبارات الصف ال12 للفترة الدراسية الأولى

1/17/2025 3:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية عن فتح باب تقديم التظلمات على نتائج اختبارات الصف ال12 للفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2024-2025 والتي اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة للقسمين العلمي والأدبي اضافة إلى التعليم الديني.
وبينت الوزارة في بيان لها أن تقديم التظلمات يستمر ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد السبت وحتى الـ20 من يناير الحالي.
وأفادت أنه يسمح لكل طالب بتقديم التظلمات بحد أقصى ثلاث مواد دراسية وذلك حصرا عبر موقع الوزارة الالكتروني: . (النهاية) م ع ر / ط أ ب

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