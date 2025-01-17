(التربية) تفتح باب التظلمات على نتائج اختبارات الصف ال12 للفترة الدراسية الأولى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية
عن فتح باب تقديم التظلمات على نتائج اختبارات الصف ال12 للفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2024-2025 والتي اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة للقسمين العلمي والأدبي اضافة إلى التعليم
الديني.
وبينت الوزارة في بيان لها أن تقديم التظلمات يستمر ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد السبت وحتى الـ20 من يناير الحالي.
وأفادت أنه يسمح لكل طالب بتقديم التظلمات بحد أقصى ثلاث مواد دراسية وذلك حصرا عبر موقع الوزارة الالكتروني: . (النهاية) م ع ر / ط أ ب
MENAFN17012025000071011013ID1109102644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.