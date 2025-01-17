انفجار مركبة سبيس إكسالفضائية بعيد الاقلاع يؤدي لاضطراب الطيران بالولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 17 - 1 (كونا) -- انفجرت مركبة فضائية تابعة لشركة "سبيس اكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك بعد دقائق من إقلاعها اليوم الجمعة مما أرغم الطائرات التي كانت في الأجواء أثناء الانفجار على تغيير اتجاهاتها لتجنب إصابتها بالحطام.
ووفقا انفجرت المركبة الفضائية (ستارشيب) التي يبلغ ارتفاعها 171 قدما (52 مترا) فوق المحيط الأطلسي بالقرب من جزر (توركس وكايكوس) بعد حوالي 5ر8 دقائق من انطلاقها في رحلة تجريبية من منصة إطلاق فضائية بولاية تكساس الأمريكية.
وقالت (سبيس اكس في منشور على منصة اكس للتواصل الاجتماعي إن (ستارشيب) "تعرضت لتفكك سريع غير مجدول أثناء صعودها".
ونوهت بأن "الفرق" التابعة لها "ستواصل مراجعة البيانات الصادرة عن اختبار اليوم (الرحلة التجريبية) لفهم السبب الجذري بشكل أفضل."
وأكدت "مع اختبار مثل هذا يأتي النجاح مما نتعلمه وستساعدنا رحلة اليوم على تحسين أداء المركبة الفضائية."
ومن جانبها قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها أخرت إقلاع الطائرات وحولت اتجاهات تلك التي كانت في أجواء المنطقة التي سقط فيها الحطام الفضائي وأكدت استئناف عمليات الطيران العادية بعد ذلك. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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