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انفجار مركبة سبيس إكسالفضائية بعيد الاقلاع يؤدي لاضطراب الطيران بالولايات المتحدة

1/17/2025 3:32:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 17 - 1 (كونا) -- انفجرت مركبة فضائية تابعة لشركة "سبيس اكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك بعد دقائق من إقلاعها اليوم الجمعة مما أرغم الطائرات التي كانت في الأجواء أثناء الانفجار على تغيير اتجاهاتها لتجنب إصابتها بالحطام.
ووفقا انفجرت المركبة الفضائية (ستارشيب) التي يبلغ ارتفاعها 171 قدما (52 مترا) فوق المحيط الأطلسي بالقرب من جزر (توركس وكايكوس) بعد حوالي 5ر8 دقائق من انطلاقها في رحلة تجريبية من منصة إطلاق فضائية بولاية تكساس الأمريكية.
وقالت (سبيس اكس في منشور على منصة اكس للتواصل الاجتماعي إن (ستارشيب) "تعرضت لتفكك سريع غير مجدول أثناء صعودها".
ونوهت بأن "الفرق" التابعة لها "ستواصل مراجعة البيانات الصادرة عن اختبار اليوم (الرحلة التجريبية) لفهم السبب الجذري بشكل أفضل."
وأكدت "مع اختبار مثل هذا يأتي النجاح مما نتعلمه وستساعدنا رحلة اليوم على تحسين أداء المركبة الفضائية."
ومن جانبها قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها أخرت إقلاع الطائرات وحولت اتجاهات تلك التي كانت في أجواء المنطقة التي سقط فيها الحطام الفضائي وأكدت استئناف عمليات الطيران العادية بعد ذلك. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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