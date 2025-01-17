لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالضغط على الاحتلال لتوفير خدمات للفلسطينيين فور توقف الأونروا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 17 - 1 (كونا) - - طالبت لجنة التنمية الدولية في البرلمان
البريطاني في تقرير رفعته اليوم الجمعة إلى الحكومة البريطانية بعمل كل ما في وسعها لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان استمرار توفير الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى( اونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك قبل وقف عملها في نهاية يناير الجاري.
واوصت اللجنة بأن تقود المملكة المتحدة جهود التنسيق في الأمم المتحدة من أجل توضيح تبعات إنهاء كيان الاحتلال مهام (اونروا).
وقالت رئيسة لجنة التنمية البرلمانية ساره تشامبيون في التقرير ان "لجنتنا انصدمت بشدة بالأفعال التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما تبدو انباء وقف إطلاق النار مشجعة الا ان الوضع على الأرض في قطاع غزة والصفة الغربية يبقى خطرا".
وحذرت من ان وقف عمل (اونروا ) سوف يمنع توزيع المساعدات في غزة ويدهور عيش الفلسطينيين وسوف يكون له تداعيات سلبية في منطقة الشرق الأوسط.
واضافت ان اللجنة وصفت هدم الممتلكات الفلسطينية ومصادرة ممتلكات هم ب" اجبارهم على الانتقال من أراضيهم" وليس نزوحا مشددة على أهمية تبني الحكومة هذا التعريف وفرض عقوبات ضد من شجع المستوطنين على التعدي على اراضي الفلسطينيين.( النهاية)
ن ب ش
MENAFN17012025000071011013ID1109102641
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