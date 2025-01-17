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لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالضغط على الاحتلال لتوفير خدمات للفلسطينيين فور توقف الأونروا

1/17/2025 3:32:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 1 (كونا) - - طالبت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني في تقرير رفعته اليوم الجمعة إلى الحكومة البريطانية بعمل كل ما في وسعها لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان استمرار توفير الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى( اونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك قبل وقف عملها في نهاية يناير الجاري.
واوصت اللجنة بأن تقود المملكة المتحدة جهود التنسيق في الأمم المتحدة من أجل توضيح تبعات إنهاء كيان الاحتلال مهام (اونروا).
وقالت رئيسة لجنة التنمية البرلمانية ساره تشامبيون في التقرير ان "لجنتنا انصدمت بشدة بالأفعال التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما تبدو انباء وقف إطلاق النار مشجعة الا ان الوضع على الأرض في قطاع غزة والصفة الغربية يبقى خطرا".
وحذرت من ان وقف عمل (اونروا ) سوف يمنع توزيع المساعدات في غزة ويدهور عيش الفلسطينيين وسوف يكون له تداعيات سلبية في منطقة الشرق الأوسط.
واضافت ان اللجنة وصفت هدم الممتلكات الفلسطينية ومصادرة ممتلكات هم ب" اجبارهم على الانتقال من أراضيهم" وليس نزوحا مشددة على أهمية تبني الحكومة هذا التعريف وفرض عقوبات ضد من شجع المستوطنين على التعدي على اراضي الفلسطينيين.( النهاية)

ن ب ش


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