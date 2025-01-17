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نادي الكويت يفوز بثلاثية نظيفة على الهلال الليبي في البطولة العربية لكرة الطائرة بالدوحة

1/17/2025 3:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 17 - 1 (كونا) -- فاز نادي الكويت الكويتي في أولى مبارياته اليوم الجمعة على الهلال الليبي بنتيجة 3 - 0 ضمن منافسات النسخة الـ 43 من البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة للرجال المقامة في لعاصمة الدوحة بمشاركة 15 فريقا من بينهم ناديي الكويت وبرقان الكويتيين.
وحسم الكويت الكويتي المواجهة لصالحه بنتيجة أشواط (25 - 21) و (25 - 19) و (25 - 21).
وفي بقية مباريات اليوم فاز الأهلي المصري على دار كليب البحريني بنتيجة 3 - 0 اشواط بينما فاز الزمالك المصري على السيب العماني بنتيجة 3 - 1 أشواط كما فاز الشرطة القطري على أربيل العراقي بنتيجة 3 -0.
وقسمت المجموعات في البطولة إلى أربعة مجمعات حيث ضمت المجموعة الأولى فرق السويحيلي الليبي والسلام العماني وبني ياس الإماراتي فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي والزمالك المصري.
بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق أربيل العراقي ودار كليب البحريني والأهلي المصري والشرطة القطري فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق غزة الفلسطيني وبرقان الكويتي وقطر القطري والجزيرة الإماراتي.
وتتواصل مباريات مرحلة المجموعات في البطولة حتى 20 يناير الجاري على أن تلعب في 22 يناير مباريات الدور ربع النهائي ومباريات تحديد المراكز وفي يوم 24 من الشهر نفسه تقام مباريات نصف النهائي ومباريات تحديد المراكز فيما تختتم منافساتها في ال25 من يناير الجاري.
يشار إلى أن البطولة العربية للكرة الطائرة التي انطلقت أمس الخميس تقام لأول مرة في قطر منذ انطلاقتها في ليبيا عام 1978 فيما كان فريق السويحلي الليبي هو آخر فريق يتوج باللقب وذلك في النسخة الماضية بالأردن عام 2024. (النهاية)

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