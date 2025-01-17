الأمين العام للأمم المتحدة: ضرورة دعم الجيش اللبناني وتزويده بالمعدات اللازمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 17 - 1 (كونا) -- أكد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية ومدها بالمعدات اللازمة لتوفير الحماية للبنانيين.
وقال غوتيريش عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي انه زار مركز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ( يونيفيل) في الناقورة في جنوب لبنان مشيرا الى انه شاهد احد المراكز التي تضررت جراء القصف والمواجهات العسكرية.
ونوه "بصمود قوات ( يونيفيل) الشجعان وبقائهم في مراكزهم ومواصلتهم مهمتهم في حفظ السلام وتوفير الظروف اللازمة لايقاف اطلاق النار " بين لبنان وقوات الاحتلال الاسرائيلي.
واعرب الامين العام للأمم المتحدة عن فخره واعتزازه "بشجاعة جنود قوات ( يونيفيل) الذين ادوا مهامهم في ظل الظروف الصعبة " التي مر بها لبنان في الفترة الماضية.
كما أنه من المقرر ان يلتقي الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم غد السبت مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدا وبعدها يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.( النهاية)
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