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الأمين العام للأمم المتحدة: ضرورة دعم الجيش اللبناني وتزويده بالمعدات اللازمة

1/17/2025 3:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 1 (كونا) -- أكد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية ومدها بالمعدات اللازمة لتوفير الحماية للبنانيين.
وقال غوتيريش عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي انه زار مركز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ( يونيفيل) في الناقورة في جنوب لبنان مشيرا الى انه شاهد احد المراكز التي تضررت جراء القصف والمواجهات العسكرية.
ونوه "بصمود قوات ( يونيفيل) الشجعان وبقائهم في مراكزهم ومواصلتهم مهمتهم في حفظ السلام وتوفير الظروف اللازمة لايقاف اطلاق النار " بين لبنان وقوات الاحتلال الاسرائيلي.
واعرب الامين العام للأمم المتحدة عن فخره واعتزازه "بشجاعة جنود قوات ( يونيفيل) الذين ادوا مهامهم في ظل الظروف الصعبة " التي مر بها لبنان في الفترة الماضية.
كما أنه من المقرر ان يلتقي الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم غد السبت مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدا وبعدها يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.( النهاية)

ف ز / ه س ص


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