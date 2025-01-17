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المفوض العام للأونروا: تفكيك الوكالة يقوض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

1/17/2025 3:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 1 (كونا) - رحب المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة داعيا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق والسماح بوصول المساعدات الانسانية.
واكد لازاريني في كلمة خلال مشاورات مغلقة في مجلس الامن الدولي الحاجة الى الوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق للاستجابة للمعاناة الهائلة في القطاع.
وقال ان "وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات".
واضاف لازاريني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الامن ان وكالة الانروا مستعدة لدعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
واوضح انه حذر خلال المشاورات المغلقة بمجلس الأمن من أن تشريع الكنيست الاسرائيلي بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين مشيرا الى ان ذلك سيكون "كارثيا" على قطاع غزة حيث سيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية.
وقال ان "قدرة الأونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية بشكل مباشر تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى. هذه الخدمات على أرض الواقع لا يمكن أن تنقل سوى إلى دولة عاملة إلى مؤسسات عامة" رافضا ادعاء حكومة الكيان الاسرائيلي بان خدمات الأونروا يمكن أن تنقل إلى جهات أخرى.
واوضح لازاريني بهذا الصدد ان "موظفي وخدمات الأونروا مرتبطون بشكل وثيق بالنسيج الاجتماعي في غزة وأن تفكيك الوكالة سيزيد انهيار النظام الاجتماعي".
وتابع ان "تفكيك الأونروا سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي فيما اوضحت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أنها لا تمتلك الموارد المالية أو القدرات لتعويض خسارة خدمات الأونروا".
وحذر لازاريني من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا سيضر بشكل لا رجعة فيه حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.
وأشار لازاريني إلى أن بعض المانحين الرئيسيين قرروا إنهاء أو تقليص مساهماتهم الطوعية للوكالة بسبب الضغط الاسرائيلي مناشدا بزيادة الدعم المالي للأونروا بصفة عاجلة والصرف المبكر للتمويل المخصص لها.
وقال المسؤول الأممي إنه قدم لأعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء 3 طلبات هي أولا منع تطبيق تشريع الكنيست وثانيا الإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية وخاصة التعليم والرعاية الصحية وأخيرا ضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا.(النهاية)

ا م م


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