الاتحاد الأوروبي يندد بسجن محاميي المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل 17 - 1 (كونا) -- وصف الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الحكم الصادر عن محكمة روسية والقاضي بسجن محاميي الدفاع عن المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني بأنه حكم "سياسي وظالم ويعكس بشكل أكبر تجاهل روسيا الكامل لسيادة القانون وغياب السلطة القضائية المستقلة".
وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان بشدة ما وصفها بالملاحقات الجنائية ضد المحامين "بسبب أداء واجباتهم المهنية ومحاولات إضعاف المجتمع القانوني في روسيا" على حد وصف البيان.
ودعا البيان إلى السماح للمحامين في روسيا "بممارسة مهنتهم بأمان ودون خوف بما في ذلك أولئك الذين يدافعون عن المعتقلين
والمحكوم عليهم لأسباب سياسية".
وطالب السلطات الروسية بالتوقف عما وصفه بالقمع "المتسارع غير المبرر واحترام دستور روسيا نفسه والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
كما شدد على ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحامين وجميع السجناء السياسيين".
يذكر أن محكمة منطقة بيتوشينسكي في روسيا قضت يوم الجمعة بسجن كل من فاديم كوبزيف وأليكسي ليبتسر وإيغور سيرغونين وجميعهم من محاميي الدفاع عن أليكسي نافالني بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف للأول وخمس سنوات للثاني وثلاث سنوات ونصف للثالث بتهمة "المشاركة في مجموعة متطرفة. (النهاية)
ا ر ن / ه س ص
MENAFN17012025000071011013ID1109102637
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.