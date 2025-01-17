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الاتحاد الأوروبي يندد بسجن محاميي المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني

1/17/2025 3:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 17 - 1 (كونا) -- وصف الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الحكم الصادر عن محكمة روسية والقاضي بسجن محاميي الدفاع عن المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني بأنه حكم "سياسي وظالم ويعكس بشكل أكبر تجاهل روسيا الكامل لسيادة القانون وغياب السلطة القضائية المستقلة".
وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان بشدة ما وصفها بالملاحقات الجنائية ضد المحامين "بسبب أداء واجباتهم المهنية ومحاولات إضعاف المجتمع القانوني في روسيا" على حد وصف البيان.
ودعا البيان إلى السماح للمحامين في روسيا "بممارسة مهنتهم بأمان ودون خوف بما في ذلك أولئك الذين يدافعون عن المعتقلين والمحكوم عليهم لأسباب سياسية".
وطالب السلطات الروسية بالتوقف عما وصفه بالقمع "المتسارع غير المبرر واحترام دستور روسيا نفسه والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
كما شدد على ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحامين وجميع السجناء السياسيين".
يذكر أن محكمة منطقة بيتوشينسكي في روسيا قضت يوم الجمعة بسجن كل من فاديم كوبزيف وأليكسي ليبتسر وإيغور سيرغونين وجميعهم من محاميي الدفاع عن أليكسي نافالني بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف للأول وخمس سنوات للثاني وثلاث سنوات ونصف للثالث بتهمة "المشاركة في مجموعة متطرفة. (النهاية)

ا ر ن / ه س ص


MENAFN17012025000071011013ID1109102637

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